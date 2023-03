60 سال کی عمر میں معروف بھارتی اداکار کی ساتھی اداکارہ سے چوتھی شادی، تصاویر وائرل ہوگئیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کے 60 سالہ معروف تیلگو اداکار و بھارتیہ جنتا پارٹی (پی جے پی) کے رہنما اور مہیش بابو کے بھائی نریش بابو نے ساتھی اداکارہ پاوترہ لوکیش سے چوتھی شادی کرلی جس کی تصاویر بھی سامنے آگئیں۔ نئی سال کی آمد پر نریش بابو نے پاوترہ لوکیش سے شادی کا اعلان کیا تھا۔

ان کی شادی میں قریبی دوستوں نے شرکت کی تاہم تقریب نریش بابو کے بھائی و سپر سٹار مہیش بابو شریک نہیں ہوئے۔انڈیا ٹائمز کے مطابق نریش بابو کی یہ چوتھی اور اداکارہ کی یہ تیسری شادی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ دونوں 2021ء سے " لو ان ریلیشن شپ" میں تھے، دونوں کے درمیان مبینہ طورپر ایک فلم کی شوٹںگ کے دوران محبت پروان چڑھی لیکن نئے سال کی آمد کے موقع پر اپنے تعلقات کا اعلان کیا تھا۔

New Year ✨

New Beginnings ????

Need all your blessings ????

From us to all of you #HappyNewYear ❤️

- Mee #PavitraNaresh pic.twitter.com/JiEbWY4qTQ