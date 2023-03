ارسطو نے کہا ”اگر تم آسمان کی لا محدود وسعتوں کو دیکھو گے تو صرف خدائے واحد کو پاﺅ گے“ ارسطو نے کہا ”اگر تم آسمان کی لا محدود وسعتوں کو دیکھو گے تو صرف خدائے واحد ...

مصنف:لطیف جاوید

قسط:12

e۔ زینو فا ئنیز (Xenophyanes )

زینو فا ئنیز 570.BC میں ایلیا میں پیدا ہوا تھا۔اِس نے تمام عمر میلوں اور تہواروں میں گیت گاتے گزاری اور خوب دولت کمائی۔ غلطی سے اِسے ایلیائی مکتب ِ فکر کا بانی خیال کیا جاتا ہے جبکہ اس نے کوئی فلسفیانہ نظریہ پیش نہیں کیا۔دراصل اِس مکتبِ فکر کا بانی پارمینی ڈیز ہے جو کہ اِس کاشاگرد تھا۔زینو فا ئنیز 92 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

۰ نظریات

زینوفائنیز کے دور میں شعراءخداکے متعلق تجسیم کا نظریہ پیش کرتے تھے کہ خدا کئی ہیں وہ اِنسانوں کی طرح جسم رکھتے ہیں اور وہ اِنسانوں سے برے افعال یعنی چوری ، بدکاری اور دھوکا فریب بھی کراتے ہیں۔انکا نظریہ تھا کہ خداؤں کی شکلیں بھی کئی ہیں۔ایتھوپیاوالوں کے خداکے بال کالے اور ناک پچکی سی ہے۔۔۔تھریس والوں کے خدا بھوری آنکھوں اور سرخ بالوں والے ہیں۔۔۔اس کا خیال تھا کہ اگر گھوڑے اور بیل خدا کا تصور کریں گے تو ان کے خداؤں کی شکلیں گھوڑے اور بیلوں جیسی ہی ہونگی۔ہومر اور ہیسوئڈ اس دور کے معروف شعراءتھے۔۔۔لیکن زینو فائنیز ان نظریات کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔

ارسطو اپنی کتا ب’ فلسفہ اولیٰ ‘میں زینو فائنیز کا خدا کے متعلق جو نظریہ پیش کرتا ہے اس سے ثابت ہوتا کہ زینو فائنیز توحید پرست تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے۔

”اگر تم آسمان کی لا محدود وسعتوں کو دیکھو گے تو صرف خدائے واحد کو پاﺅ گے۔۔۔خدا ہر گزفانی مخلوقات کے مماثل نہیں ۔۔۔نہ یہ جسم میںاور نہ یہ ذہن میں۔۔۔خدا بغیر کسی دقّت کے۔۔۔اپنے فکر سے ساری کائنا ت پر حکمرانی کرتا ہے۔“

وہ وحدت الوجود کا قائل تھا۔وہ کہتا تھا کہ خدا اور کائنات میں کوئی فرق نہیں ہے خدا کائنات ہے اور کائنات خداہے۔اس کے بقول خدا جیسا نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا اور نہ اسے سمجھا جا سکتا ہے۔

بہرحال میں نہیں سمجھ سکا کہ عقل اور مادیت پسندی کی بجائے ایک مذہب پرست گلوکار، فنکار اور عقیدہ کے نام پر کاروبار کرنے والے کو فلاسفہ کے گرو ہ میں کیوں شامل کیا گیاہے؟ جبکہ اس نے کوئی نیا فلسفیانہ نظریہ بھی پیش نہیں کیا۔

f۔ پارمینی ڈیز (Parmenides )

پارمینی ڈیز ایلیائی مکتب ِ فکر سے وابستہ تھاکیونکہ یہ بھی ایلیا کا رہنے والا تھا۔اسے ایلیائی مکتب ِ فکر کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ پہلے فیثاغورث اور زینو فائنیز کے نظریات سے متاثر تھا،لیکن پھر ان سے ہٹ کر اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کی سقراط سے ملاقات ہوئی تھی اور تبادلہ خیال بھی ہواتھا۔یہ65 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

۰ نظریات

پارمینی ڈیز نے نظم کی شکل میں اپنا نظریہ پیش کیا۔اس کی نظم کے دو حصّے ہیں۔ پہلے حصّے کانام ” سچائی کا راستہ“ (The way of truth)ہے۔ جبکہ دوسرے حصّے کا نام ” قیاس کا راستہ“(The way of opinion) ہے۔ اِس نظم کا پہلا حصہ مکمل اور دوسرے کے چند ٹکڑے تا حال محفوظ ہیں۔ پہلے حصّے میں وہ سورج کے محل کی طرف سفر کرتا ہے۔وہاں اس کی ملاقات ایک دیوی سے ہوتی ہے اور وہ دیوی فلسفیانہ انداز میں کچھ حقیقت کے راز اِس پر ظاہر کرتی ہے۔

پارمینی ڈ یز کا اہم نظریہ ہستی(Being) اور نیستی (Not-being)میں تفریق کرنا ہے۔وہ کہتا تھا کہ ہستی ایک حقیقت ہے ،موجود ہے اور واحد ہے۔یہ حقیقت میں غیرمتغیر، غیر متحرک اور ازلی ابدی ہے۔۔۔جبکہ نیستی موجود ہی نہیں اسکی کوئی حقیقت نہیں۔

پارمینی ڈ یز کے نزدیک حرکت ،تغیر،عروج وزوال اور ارتقاءسب کچھ نظر کا دھوکا ہے ،اِنکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ حقیقت کا علم صرف عقل سے حاصل ہو سکتا ہے ،اِنسانی حواس ہمیں صرف دھوکا دیتے ہیں، یہ حقیقت کا علم نہیں دے سکتے۔( جاری ہے )

