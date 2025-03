مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:106

ایک دن انگریزی کے لیکچرار عبدالحمید صاحب نے ہوم ورک دیا۔ میں یہ ہوم وک کرکے اگلے روز کلاس میں گیا۔ وہ سبھی طلباء سے باری باری انگریزی میں پوچھ رہے تھے کہ”کس کس نے ہوم ورک کیا ہے کس نے نہیں۔“ میری باری آنے تک آدھی سے زیادہ کلاس کا جواب تھا ”ہم نے ہوم ورک نہیں کیا۔“ میری باری آنے پر نا جانے مجھے کیا ہوا میں نے کئے ہوئے ہوم ورک کے باوجو انگریزی میں جواب دیتے کہا؛ "i dont do it"۔ وہ ہنسے اور میرا خوب مذاق بنا۔ انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔کچھ دیر تک بولتے رہے اور میں شرمندگی سے منہ نیچے کرکے سنتا رہا۔ کچھ ہم جماعت بھی ہنستے رہے اور کچھ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش نہ ہوئے تو میرا ایک کلاس فیلو ہارون اٹھا اور لیکچرار صاحب جو فیصل آباد کے رہنے والے تھے ان سے کہا؛”sir this is the only student of our class who has come from urdu medium school. instead of appriciationg him for speaking in english you are making fun of him. Do you know, you have very poor pronounciation. Do you know he is the best student of statistics class. lets not discourage him.

وہ یہ کہہ کر چپ ہوا تو لیکچرار صاحب بھی خاموش ہو گئے اور کلاس ختم کرکے چلے گئے۔ میں گھر آیا۔ ابا جی سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتا تھا۔ یہ بھی نہ چھپائی۔ انہیں یہ واقعہ بیان کیا۔سن کر وہ بولے؛”بیٹا! یہ کون سی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمھاری گرائمر بہت اچھی ہے لیکن انگریزی بولنے میں تمھیں جھجک ہے۔ تم روزانہ شام کو اونچی آواز میں انگریزی کا اخبار پڑھ کر مجھے سنایا کرو۔ تمھاری بولنے کی جھجک بھی دور ہو جائے گی۔ہاں انگریزی کی بہترینpronounciation کے لیے روزانہ ریڈیو پر بی بی سی نیوز سنا کرو۔“ ہمارے پاس جرمنی کا بنادنیا کا بہترین ریڈیو”بلیو پنکٹ“ تھا۔ یہ ابا جی نے1958ء میں اپنے والد کے ترکے میں ملنے والے پیسوں سے خریدا تھا۔ افسوس جب میری پوسٹنگ لالہ موسیٰ ہوئی تو میری والدہ نے گھر میں کام کرنے برکت مسیح کو یہ ریڈیودان پون کر دیا تھا۔جس نے اسے آگے بیچ دیا۔ اپنے پسندیدہ ریڈیو کے بکنے کا مجھے آج بھی افسوس ہے۔ میں نے والد کے بتائے یہ دونوں کام شروع کر دئیے۔ شرمندگی کی وجہ سے میں کئی دن انگریزی کی کلاس میں نہ گیا۔ کئی دنوں کے وقفے کے بعد جب کلاس میں آیا تو لیکچرار صاحب معنی خیز مسکراہٹ سے اردو میں بولے؛”آج تو گرائمر کا ٹیسٹ ہے۔ تم دے سکو گے۔“ میں نے انگریزی میں جواب دیا؛"sure sir, no problem"۔ وہ حیرانگی سے مجھے تکنے لگے۔ ابا جی کو روز شام کو انگریزی اخبار سنانے سے کچھ اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ خیر ٹیسٹ دیا۔ دو چار دن بعد ٹیسٹ کے پیپر واپس ہو ئے۔ ساری ساتھیوں کے پیپر واپس ہو گئے میرا نہ ہوا۔ دل میں عجیب سے وسوسے آتے رہے کہ نا جانے میرا پیپر سارا غلط ہوا تھا یا میرے صفر نمبر تھے۔ بہر حال انہوں نے میرا رول نمبر پکارا 79673۔ میں سیٹ پر کھڑا ہوا اور کہا؛”یس سر۔“ انہوں نے دوبارہ پیپر دیکھا اور بولے؛ " are you sure this is your roll number"۔جواب دیا؛ "yes sir absolutely sure." وہ لمحہ بھر کے لئے حیران ہوئے۔ پیپر واپس تھماتے کہنے لگے؛ ”کلاس میں تمھارے تیسرے سب سے زیادہ نمبر ہیں۔ شاباش۔“ گھر آیا ابا جی کو بتایا تو ان کی خوشی دیدنی تھی۔ کہنے لگے؛”مجھے پتہ تھا کہ تم گرائمر میں اپنے کلاس فیلوز سے بہت بہتر ہوگے۔“ اس دور کے اردو میڈیم سکولوں کے انگریزی کے استاد اپنے شاگردوں کو گرائمر بڑے شوق و ذوق سے پڑھاتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ توجہ سے پڑھنے والے طالب علم کبھی بھی اس مضمون میں مار نہیں کھاتے ہوں گے۔

