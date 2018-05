تاریخی ٹیسٹ شروع ہوتے ہی امام الحق سے متعلق تشویشناک خبر آ گئی، ایسا کام ہو گیا کہ گراﺅنڈ میں ہی گر گئے اور پھر۔۔۔

ڈبلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئرلینڈ کیخلاف تاریخی ٹیسٹ میچ کے آغاز پر ہی امام الحق سے متعلق تشویشناک خبر آ گئی ہے جو رن لینے کے دوران دو فیلڈرز سے ٹکرا کر گراﺅنڈ میں گر پڑے۔

امام الحق ٹکرانے کے بعد کچھ دیر تک گراﺅنڈ میں ہی لیٹے رہے تاہم کچھ ہی دیر میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور دوبارہ کریز سنبھال لی لیکن زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے اور 26 گیندوں پر 7 رنز بنا کر مورتغ کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہو گئے۔

واضح رہے کہ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تاریخی ٹیسٹ میچ آج شروع ہوا ہے اور آئرلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

Imam Ul Haq collides with two Irish fielders while running between the wickets#IREvPAK pic.twitter.com/m3WjBRYm8i