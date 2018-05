کنڈوم کی طرز پر جرابوں کا شرمناک ترین اشتہار بنا دیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ہر کسی کے گال شرم سے لال ہو گئے، دیکھ کر آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا اشتہار ہے جسے دیکھ کر آپ شرم سے پانی پانی ہو گئے تھے تو آپ کیا کہیں گے؟ یقینا کنڈوم کے کسی اشتہار کا ذکر کریں گے اور جب ٹی وی دیکھتے ہوئے ایسا کوئی اشتہار سامنے آ جائے تو ریموٹ تلاش کر کے چینل بدلنے کی جستجو بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔

لیکن کون جانتا تھا کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھنے کے دوران جرابوں کا اشتہار بھی آپ کو شرم سے پانی پانی کر دے گا۔ مگر یقین کریں کہ ایسا ہی ہوا ہے اور جرابوں کا ایک ایسا شرمناک اشتہار سامنے آ گیا ہے کہ جس نے دیکھا اس کے گال شرم سے لال ہو گئے۔

یہ اشتہار دیکھ کر ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے کنڈوم کے اشتہار کی طرز پر بنانے کی کوشش کی گئی جو سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہو چکا ہے کہ ہر کوئی حیران پریشان ہے۔ اگر آپ اشتہار کو غور سے دیکھیں تو ویڈیو میں کچھ حد تک شرم برقرار رکھی گئی ہے مگر سب ٹائٹلز پر نظر ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ شرمناک اشتہار نہیں بن سکے گا۔

My friend sent me this, literally what the FUCK IS THIS?! ???????? pic.twitter.com/65KT65gltN