چیف جسٹس نے ٹی وی پر آنے والی خواتین کے لباس کو ناقابل قبول قرار دیا تو غریدہ فاروقی نے ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر آگ لگ گئی، لوگ غصے سے آگ بگولہ ہو گئے کیونکہ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے ٹی وی پروگراموں میں فحاشی نہ دکھانے کا حکم دیا اور ایوارڈ شوز میں خواتین کے لباس کو ناقابل قبول قرار دیا تو پاکستانیوں کی جانب سے چیف جسٹس کے اس فیصلے کو خوب سراہا گیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”پرانی محبت“ ایشوریا رائے سونم کپور کی شادی میں شریک ہوئیں تو سلمان خان نے ایسا کام کر دیا کہ ابھیشک بچن آگ بگولہ ہو گئے، دونوں شادی کی تقریب سے چلے گئے، مگر کیوں؟ جان کر آپ بھی کہیں گے ”سلو بھائی، ایشوریا ہے اب آپ کی بھرجائی“

مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی جانب سے چیف جسٹس کی تعریف کی جانے لگی کہ انہوں نے انتہائی حساس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے بہترین قدم اٹھایا ہے تاہم اینکر پرسن غریدہ فاروقی اس فیصلے کے حق میں نظر نہ آئیں جس کا اظہار انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کیا اور لکھا ” چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ ٹی وی پر فحاشی نہیں دکھائی جائے گی، ٹی وی ایوارڈ شوز میں خواتین کے لباس ناقابل قبول ہیں ،اچھا!!!۔۔۔ خواتین کیلئے اخلاقیات کی وضاحت ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں۔۔۔ میں نے یہ پہلے کہاں سنا تھا؟ مائی لارڈ!!! یہ 2018ہے“

Vulgarity will not be allowed to be shown on tv. Dresses worn by women in tv award shows are unacceptable; says CJP Saqib Nisar.

Ah well... defining morality for women, dictating what to wear, what not to... Where did I hear this before ? Me Lord, this is 2018 !