کشمیر بچی سے زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے پر امیتابھ بچن کو معروف بالی ووڈ اداکار نے بزدل قرار دے دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی اداکار پرکاش راج نے 8 سالہ کشمیری بچی آصفہ سے زیادتی کے خلاف آواز نہ اٹھانے پر بالی ووڈ کے میگا سٹار امیتابھ بچن کو بزدل قرار دے دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پرکاش راج بالی وڈ سمیت جنوبی ہندوستان کے سپر اسٹار اداکار ہیں جنہیں جاندار اداکاری کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے، پرکاش راج متعدد بار بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو بھی آئینہ دکھا چکے ہیں لیکن اب انہوں نے 8 سالہ کشمیر بچی آصفہ سے اجتماعی زیادتی کے خلاف نہ بولنے پر امیتابھ بچن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امیتابھ بچن کو ’بزدل‘ قرار دیا ہے۔ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں 8 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کے خلاف امیتابھ بچن نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے جبکہ ان کی آواز جاندار ہے اور ایسے میں ان کی جانب سے مذمت نہ کرنے کو ’ بزدلی‘ سمجھتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے میں کچھ بولیں لیکن انہوں نے بولنے سے صاف انکار کیا تاہم انہیں بولنا پڑے گا کیوں کہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا۔

پرکاش راج کا مزید کہنا تھا کہ اداکار ہونے کے ناطے امیتابھ بچن سے کچھ بولنے کی امید تھی کیوں کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے تاہم اگر اداکار ہی بزدل ہو جائیں گے تو معاشرہ بھی بزدل بن جائے گا۔یاد رہے کہ امیتابھ بچن سے فلم کی تشہیری مہم کے دوران مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق سوال کیا گیا تھا جس پر وہ صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہوگئے تھے کہ اس واقعے سے گھن آتی ہے۔ رواں برس 17 جنوری کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے کٹھوا میں ایک 8 سالہ بچی کو اجتماعی زیادتی کے بعد بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تھا۔

ویڈیو دیکھیں:

Actor @prakashraaj who says he's got "no work" from Bollywood since he became a BJP critic says "Yes, @SrBachchan was being cowardly in not speaking on Kathua. He has a wonderful voice. He should use it." #KarnatakaElections2018- preview of my intvw for @TheWeekLive @TheMojo_in pic.twitter.com/MlRbOCvXMj