کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسے میں نوجوان لڑکی ایسا لباس پہن کر آ گئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ، جان کر بلاول بھٹو فوری انہیں ’سٹیج ‘ پر بلا لیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے باغ جناح میں میدان سجا لیاہے جہاں کارکنوں کی بڑی تعداد ٹولیوں کی شکل میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور اس موقع پر ایک نوجوان لڑکی اپنے نکاح سے قبل اپنے قائد کا بیان سننے کیلئے دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے پنڈال پہنچ گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق دلہن کے رشتہ داروں کا کہناہے کہ کراچی کی رہائشی لڑکی منیش کا آج نکاح ہے لیکن اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی شادی سے قبل بلاول بھٹوکی تقریر سننا چاہتی ہے اور اسی خواہش کو پوراکرنے کیلئے وہ دلہن کے لباس میں پنڈال میں پہنچ گئی ہے جہاں ان کے ساتھ دیگر اہل خانہ بھی موجود ہے ۔

واضح رہے کہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی آج الہٰ دین پارک کے ساتھ والے گراﺅنڈ میں جلسہ کر رہی ہے اس موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں ۔

