پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی جرسی سے سبز لائن غائب،وسیم اکرم نے سوال اٹھا دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ وسیم اکرم نے قومی ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹ کی کٹ میں شامل جرسی میں سے سبزلائن غائب ہونے پر سوال اٹھا دیا۔

Where is the green stripe gone from our sweater ? Not cool . pic.twitter.com/KLRFD39MqJ