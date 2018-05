”جہانگیر ترین پر تنقید کیوں کی ؟“عمران خان نے نعیم بخاری کو اب تک کا بڑا جھٹکا دے دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )لندن میں لیکچرار اور سیاسی کارکن راشد ہاشمی نامی صارف نے ٹویٹر پر دعویٰ کیاہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جہانگیر ترین پر تنقید کرنے کے باعث نعیم بخاری کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق لندن میں لیکچرار راشد ہاشمی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بتا یا کہ لندن میں نعیم بخاری نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کرپشن کے الزام میں جہانگیر ترین کی نا اہلی کے بعد ان پر تنقید کی تھی جس کی وجہ سے عمران خان نے شو کاز نوٹس جا ری کیا ہے ۔انہوں نے مزید بتا یا کہ نعیم بخاری نے تصدیق کی کہ عمران خان نے انہیں پیغام بھجوایا ہے کہ یا تو جہانگیر ترین پر تنقید بند کرو یا پھر تحریک انصاف کو چھوڑ دو ۔

Naeem Bokhari has confirmed in London that he was issued show cause notice by Imran Khan for criticising Jahangir Tareen after his disqualification by SC over corruption & hiding £7 million Hyde House in UK, NB confirmed IK sent him message to stop criticising JKT or leave party