انگلینڈ کے خلاف جیتا ہوا میچ پاکستان کیوں ہار گیا؟ برطانوی کھلاڑی کی 2 نمبری کی ویڈیو سامنے آگئی

ساﺅتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ کے دوران پاکستان ٹیم جیتا ہوا میچ آخری اوورز میں آکر کیوں ہار گئی؟ اس حوالے سے پہلے تو پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن پر سوالات اٹھائے جارہے تھے لیکن اب انگلینڈ کے کھلاڑی لیام پلنکٹ کی ایسی ویڈیو سامنے آگئی ہے جس سے سارا معاملہ واضح ہوگیا ہے۔

لیام پلنکٹ کی سامنے آنے والی ویڈیو میں انہیں گیند کو ناخن کے ساتھ کھرچتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ لیام پلنکٹ کی گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے وہ انتہائی کھردری ہوگئی تھی جس کی وجہ سے آخری اوورز میں رن نہیں بن پائے۔ لیام پلنکٹ نے 49 واں اوور کرایا تو انہیں صرف 8 رنز پڑے حالانکہ اس سے پہلے پاکستانی ٹیم انتہائی جارحانہ انداز میں کھیل رہی تھی۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ آئی سی سی قوانین کے مطابق جان بوجھ کر گیند کو خراب کرنے کو بال ٹمپرنگ سمجھا جاتا ہے۔ انگلش باﺅلر کی دو نمبری کی وجہ سے پاکستان ٹیم جیتا ہوا میچ تو ہار گئی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آئی سی سی اس معاملے پر کیا ایکشن لیتا ہے۔

Liam Plunkett did ball tampering against Pakistan yesterday. @ICC are you gonna take notice ? pic.twitter.com/RyV5S0DQz9