نواز شریف کے پوتے زید حسین نے قرآن پاک حفظ کرلیا، خوبصورت آواز میں تلاوت آپ بھی سنیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پوتے زید حسین نواز شریف نے قرآن پاک حفظ کرلیا، انہوں نے برطانیہ میں رہتے ہوئے یہ سعادت حاصل کی ہے۔

زید حسین نواز نے ٹوئٹر پر اپنی ختم قرآن کی تقریب کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ زید حسین نے کہا کہ ان کی دادی کلثوم نواز مرحومہ نے ان کیلئے دعائیں کیں جس کی بدولت وہ آج اس منزل پر پہنچے ہیں۔

زید کے حفظ قرآن کرنے پر ان کے والد حسین نواز نے انہیں مبارکباد دی اور انہیں حافظ قران بننے کے بعد عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ ’ اس سعادت کے ساتھ آپ کا کردار بھی مثالی ہونا چاہیے ، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کی ہدایت اور مدد فرمائے‘۔

زید حسین نواز کی پھوپھی اور مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے بھی اپنے بھتیجے کو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ آج جنت میں موجود دادی اپنے پوتے کی وجہ سے بہت مسرور ہوں گی۔

Masha’Allah. I am so proud of you Zayd. I am sure Dadi Ma in the Heavens must be happy & smiling down ♥️ https://t.co/wZKtC3Go7U