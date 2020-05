قائم علی شاہ کی بیٹی ڈاکٹر نصرت بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوگئیں

کراچی(ویب ڈیسک) سابق وزیراعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی ڈاکٹر نصرت کرونا وائرس میں مبتلا ہوگئیں۔

اے آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق ڈائو یونیورسٹی کی ماہر امراض نسواں پروفیسر نصرت شاہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوگئیں، پروفیسر نصرت شاہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی ہیں۔رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے اپنی بہن کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کردی، نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نصرت نے علامات ظاہر ہونے پر خود کو آئسولیٹ کرلیا تھا۔انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پروفیسر نصرت جلد صحت یاب ہوکر اپنی ملازمت پر آئیں گی، نفیسہ شاہ نے مزید کہا کہ ڈاکٹر نصرت شاہ سمیت متاثرہ 600 پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے دعا گو ہوں۔

My sister Professor Gynae& Obs at Dow #DrNusratShah has tested positive for #Covid19.She has isolated herself at home after symptoms but wants to recover soon to go back to her job. Best wishes& prayers for her & 600plus infected healthcare workers for a speedy recovery @nusrat61 pic.twitter.com/OJSaCo70RO