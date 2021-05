اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس کا جوابی حملہ

تل ابیب(ڈیلی پاکستان آن لائن )اسرائیل کے فضائی حملوں کے جواب میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائرکیے گئے ہیں جس میں دو اسرائیلی خواتین ہلاک جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔

غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں گذشتہ رات سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 28 ہوگئی ہے جبکہ 200 سے زائد افراد زخمی ہیں،شہید فلسطینیوں میں دس بچے بھی شامل ہیں۔حماس کی جانب سے کئیے گئے راکٹ حملوں میں ایک بس اور پلازے کو نشانہ بنایا گیا۔میزائل حملوں کے دوران اسرائیل کا میزائل حملے روکنے والا آئرن ڈوم سسٹم بھی ناکام ہوگیا۔

Hamas rocket lands on a bus in Tel Aviv. One serious injury but the bus was evacuated pic.twitter.com/GCo3MUxUvP