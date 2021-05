قبلہ اول اور غزہ پر حملہ، شہباز شریف فلسطین کے سفارتخانے پہنچ گئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر و قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف قبلہ اول اور غزہ پر حملہ کے بعد فلسطین کے سفارتخانے پہنچ گئے۔

مسلم لیگ (ن) کے اعلامیے کے مطابق شہبازشریف فلسطین کے سفارتخانے پہنچے جہاں انہوں نے فلسطینی سفیر احمد امین سے ملاقات کی۔شہباز شریف نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلمبند کیے۔

Just met Ambassador of Palestine to Pakistan brother @RabaieAhmed to express solidarity & support to our Palestinian brethren as they face unprecedented Israeli brutality. No other people have shown the kind of resilience that Palestinians &Kashmiris have in the face of barbarity pic.twitter.com/EK7fhXtebZ