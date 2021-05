اداکارہ مریم نفیس کی بھی بات پکی ہوگئی، دعائے خیر کی تصاویر وائرل

لاہور( ڈیلی پاکستان ) اداکارہ مریم نفیس کی بھی بات پکی ہو گئی ، گزشتہ روز مریم نفیس نے دعائے خیر کی تصویر شیئر کی جس میں وہ اور ان کے شوہر اپنے روشن مستقبل کیلئے دعا کر رہے ہیں ۔

دعائے خیر کی رسم دیار دل کے مقام پر منعقد ہوئی جہاں امان احمد کے اہلخانہ کو بلایا گیا ، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے مریم نفیس نے لکھا کہ دیوانگی کو دیوانگی ملی ،آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس طرح محبت دی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔

• Found crazy to my crazy! ♥️

Thank you for giving me the kinda love that I didn’t know existed. ????#Alhamdulillah #DuaEKhair #27Ramzan#ThisOneForReal #AmYam pic.twitter.com/x2p0hmTKGG