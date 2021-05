پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے اپنے گھر پر فلسطینی پرچم لگالیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے گھر کے باہر فلسطینی پرچم لگادیا۔

عامر خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس حوالے سے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں ان کے گھر کے باہر لگے فلسطینی جھنڈے کو دیکھا جاسکتا ہے۔اپنی ٹویٹ میں انہوں نے #FreePalestine ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا ہے۔

واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اب تک جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 43 ہوگئی ہے جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی ہیں۔

Flag is up in my UK home #FREEPALESTINE pic.twitter.com/GF3h5HeDdX