جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے خلاف جیت  پر قومی ٹیم کا طیارے میں جشن، یونس خان نے ویڈیو شیئر کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) کرکٹ ٹیم کے سابق اور کپتان اور قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان کی جیت کے جشن کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔

ویڈیو سٹار بلے باز کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کی گئی ہے۔یونس خان کو زمبابوے سے وطن واپسی پر طیارے میں بنائی گئی ویڈیو میں جیت کا جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ویڈیو کے کیپشن میں انکا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے میں بیک ٹو بیک سیریز جیتنا اچھا رہا۔جیت میں شامل سب افراد کو مبارکباد دیتا ہوں۔

A great back to back series win against South Africa and Zimbabwe - celebrating our return in style! Congratulations to everyone involved. Alhamdulillah ???????? pic.twitter.com/70E1vh05JS