پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے کرکٹرز نے بھی فلسطین کے حق میں آواز بلند کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن پاکستانی کرکٹرز کے بعد اب غیر ملکی کرکٹرز کی جانب سے بھی فلسطینی شہریوں کے حق میں آوازیں بلند ہوناشروع ہوگئیں ہیں۔

ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سیمی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک کرنا کیوں مشکل ہے جیسا سلوک ہم خود اپنے ساتھ چاہتے ہیں،سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بطور انسان سلوک روا رکھیں۔

I just can’t understand why it is so difficult to treat others as you would want to be treated, or even better yet treat each others as human beings. #PrayForPalestine