          گو نے ملک بھر میں 1000 ریٹیل آؤٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کرلیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ (GO)نے نجی شعبے میں پاکستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی (او ایم سی) بننے کے اپنے وژن کے مطابق حال ہی میں 1000 ریٹیل آؤٹ لیٹس کا سنگ میل عبور کر نے کا اعلان کیا ہے۔ GO نے سال 2015 میں آپریشنز کا آغاز کیااور مختصر عرصے میں ملک میں تیزی سے ترقی کرنے والی او ایم سی بن گئی۔کمپنی کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے خالد ریاض صاحب، سی ای او، GOنے کہا: "الحمدللہ، ہم نے حال ہی میں اپنے 1000 ویں ریٹیل آؤٹ لیٹ کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ GO کو عالمی معیار کی پیٹرولیم مصنوعات اور صارفین کو بہترین خدمات فراہم کرنے والی آئل مارکیٹنگ کمپنی بننے کے وژن کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا گیا۔ ریٹیل آؤٹ لٹس کے نیٹ ورک کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی او ایم سی ہونے کے ناطے GO ہر شہر کے ساتھ ساتھ ملک کے دور دراز علاقوں میں قوم کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہے“۔ انہوں نے مزید کہا، "مجھے GO کے ملازمین اور ساتھیوں پر بے حد فخر ہے جنہوں نے اس عظیم کامیابی میں اپناکردار ادا کیا۔GO کی کاروباری ترقی کی حکمت عملی ہر موسم اور ہر صورت حال میں چوبیس گھنٹے صارفین کی ضروریات کو مسلسل توجہ کے ساتھ پورا کرنے پرمنحصر ہے۔ GO جدید ترین ٹولز اور ہائی ٹیک وسائل کو شامل کرنے والی سرکردہ او ایم سیز میں سے ایک ہے جو سپلائی چین مینجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال اور مستقبل میں ایندھن کی قلت کو کم کرنے اور پیٹرولیم سیکٹر کو مکمل طور پر مستحکم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھارہی ہے۔