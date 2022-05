خاتون رکن اسمبلی کو ہراساں کرنے کی کوشش شرمناک ہے ،اسد عمر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے خاتون رکن اسمبلی سدرا عمران کو ہراساں کیے جانے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہےاور کہا ہے کہ خاتون رکن اسمبلی کو ہراساں کرناانتہائی شرمناک ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر سندھ سے تعلق رکھنے والی تحریک انصاف کی رکن اسمبلی سدرا عمران کی جانب سے ایک ٹوئٹ کی گئی جس میں ایک نامعلوم نمبر سے آنے والی کال کے سکرین شاٹ شیئر کیے گئے ،خاتون ایم پی اے کی جانب سے سوشل میڈیا پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نمبر سے بار بار کال آ رہی ہے، خود کو انٹیلی جنس بیورو (آئی بی ) سندھ کا اہلکار ظاہر کر کے میری موجودہ لوکیشن پوچھی جا رہی ہے۔

#امپورٹد__حکومت__نامنظور

Receiving this call again and again! Asking my “CURRENT LOCATION INFO”, saying he is from IB Sindh ????#BehindYouSkipper !???? pic.twitter.com/E3yMwvc1rF