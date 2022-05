پاک، امریکہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے، مسعود خان / ڈیرک چولٹ  ملاقات میں عزم

نیویارک (طاہر محمود چوہدری سے) واشنگٹن میں امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں قونصلر و مشیر ڈیرک چولٹ اور پاکستانی سفیر مسعود خان نے اپنے اپنے ٹویٹس میں کہا ہے کہ دونوں شخصیات کے درمیان آج بات چیت انتہائی مفید رہی. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، توانائی، آب و ہوا اولین ترجیح تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تفصیلی گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ افغانستان میں استحکام کے حوالے سے پاک امریکہ تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. دونوں ممالک رواں سال آپس کے تعلقات کی 75 ویں سالگرہ بھی منائیں گے.

Had a great meeting with Pakistani Ambassador @Masood__Khan. Discussed expanding engagement on trade, climate, energy, and health; #USPAK cooperation on Afghan stability; & reinforcing 75 years of our enduring diplomatic relations. #PakUSAt75 pic.twitter.com/koze2jTlS1