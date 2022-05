حسن نواز کے دفترکے باہر لیگی اورپی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے ، ویڈیوز بھی سامنے آگئیں

لندن (ویب ڈیسک) لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے دفتر کے باہر مسلم لیگ (ن) اورپاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکن آمنے سامنے آگئے۔

ن لیگ اورپی ٹی آئی کے کارکنوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پی ٹی آئی اور لیگی کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔

دونوں جماعتوں کے کارکن ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے۔دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی وزرا کا وفد لندن میں موجود ہے جہاں وفد نے مسلم لیگ (ن) کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی۔

PTI organised a protest outside Hasan Nawaz’s office against PM Shehbaz Sharif’s UK visit. PMLN called on its supporters to welcome the premier. Both sides came were charged and besides political toxicity there were fun moments too from both sides. Video thread: pic.twitter.com/nuucIb8RbD