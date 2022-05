راجیو کمار بھارتی چیف الیکشن کمشنر مقرر، 15 مئی سے چارج سنبھالیں گے

لاہور ( مانیٹرنگ ڈیسک)راجیو کمار کو بھارتی چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق الیکشن کمشنر راجیو کمار 15 مئی 2022 سے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھالیں گے جبکہ حالیہ چیف الیکشن کمشنر سشیل چندر کی میعاد 14 مئی 2022 کو پوری ہوگی۔جس کے بعد راجیو کمار الیکشن کمشنر کی سیٹ سنبھالیں گے۔ وزارت قانون نے راجیو کمارکی بطور چیف الیکشن کمشنر تقرری کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کیاہے۔

In pursuance of clause (2) of article 324 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar as the Chief Election Commissioner with effect from the 15th May, 2022.

My best wishes to Shri Rajiv Kumar pic.twitter.com/QnFLRLiVPm