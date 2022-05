"آج قانون کی حکمرانی کی موت واقع ہوگئی" کامران شاہد برس پڑے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن کامران شاہد نے وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی پیروی نہ کرنے کے فیصلے کو قانون کی حکمرانی کی موت قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں کامران شاہد نے کہا کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف کیس کی پیروی سے انکار کردیا ۔ ایف آئی اے کے اس فیصلے کی وجہ سے آج قانون کی حکمرانی کی موت واقع ہوگئی ہے۔

اینکر پرسن کا مزید کہنا تھا اگرچہ عمران خان مضبوط ادارے بنانے میں ناکام ہوگئے ہیں لیکن یہ ایف آئی اے کے غیر اخلاقی طور پر پسپائی اختیار کرنے اور اپنے وزیر اعظم کو بچانے کے فیصلے کا بہانہ نہیں بن سکتا۔

خیال رہے کہ ایف آئی اے نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کےخلاف منی لانڈرنگ کیس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران سپیشل پراسیکیوٹر نے بتایا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے شہباز شریف اورحمزہ شہباز کے وزیراعظم اور وزیراعلیٰ بننے کے باعث پراسیکیوشن ٹیم کو پیشی سے روکا ہے۔

Breaking Now : FIA WITHDRAW PROSECUTION AGAINST HUMZA AND SHAHBAZ SHAREEF …Rule of law is the causality here …Absolute Power corrupts absolutely/ though imran khan failed2 build strong institutions like FIA but that’s no excuse to justify immoral retreat of FIA to save its PM