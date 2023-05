کور کمانڈر ہاﺅس پر دھاوا، لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کی خود ہجوم سے بات چیت کی کوشش، ویڈیو بھی سامنے آگئی 

لاہور (ویب ڈیسک) سابق وزیراعظم عمران خان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران لاہور کے کور کمانڈر ہاﺅس پرسیاسی جماعت کے کارکنان کی طرف سے دھاوا بولا گیا جس دوران لوٹ مار کے علاوہ عمارت کو آگ لگادی گئی تھی ، اب انکشاف ہوا ہے کہ خود کور کمانڈر نے بھی مظاہرین سے بات چیت کی کوشش کی تھی جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔

سوشل میڈیا پر رضا حسن نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ’کور کمانڈرفورکورلاہور لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی اور ان کی فیملی کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہیںاس کور کمانڈر ہاﺅس میں دیکھا جاسکتا ہے جس پر دھاوا بولاگیا اور ہجوم نے جلا دیا، سادہ لباس میں موجود جنرل کو مشتعل ہجوم سے بات چیت کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے ‘۔

BREAKING ???? A video of Lt Gen Salman Fayyaz Ghani Corps Commander IV Corps Lahore, and his family has emerged where he can be seen in the CC house that was raided and burnt by the mob. The General can be seen in casual clothing trying to talk to the angry mob. pic.twitter.com/AItoSlYDKB