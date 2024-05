لباس شخصیت کو سحر انگیز بنانے میں بنیادی اہمیت کا حامل !

انسان کی رنگت ، جسامت، قد کاٹھ اور موقع محل کی مناسبت سے پہنا گیا، لباس پہننے والے کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ لباس انسانی تہذیب میں موسم کے سرد و گرم سے محفوظ رکھنے سے کہیں آگے کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ لباس ایک مکمل سائنس ہے جو لوگوں کی زندگی کو انقلاب آفرین بنانے کا باعث بن رہا ہے ، یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکا ہے جس سے دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ فیشن ڈیزائننگ آج اپنی اہمیت دنیا سے منوا چکی ہے۔ موجودہ دور میں لباس کی مختلف اصطلاحات وجود میں آچکی ہیں، ان سب کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ جو لباس شخصیت میں نکھار نہیں لاتا، اسے زیب تن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لباس تو اتنا خوبصورت، باوقار، زبردست اور لاجواب ہونا چاہئے کہ جو شخصیت کے رعب و دبدبے کو مثالی بنا دے۔انسانی شخصیت کو جانچنے اور پرکھنے میں لباس کے ساتھ ساتھ رویہ اور اخلاق بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دنیا میں موجود ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی کامیاب زندگی بسر کرے کہ دیکھنے والے اس کی زندگی پر رشک کریں لیکن ان چیزوں کے حصول کے لئے اعلیٰ تعلیم، بہترین صلاحیتیں، تجربہ، مثبت رویہ ، محنت اور جہد ِمسلسل کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ایسا لباس ہے جو اسے منفرد اور دیگر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیتا ہے۔

عالمی شہرت یافتہ ڈریس ڈیزائنر پاکستانی نژاد امریکی شہری، حامد سعید کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جن کی بدولت وہ انسان کی شخصیت کو ایسا نکھارتے ہیں کہ وہ ہر شعبہ_¿ زندگی میں طلسماتی شخصیت کے طور پر مرکز ِنگاہ بن جاتا ہے۔ حامد سعید نے فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے حامد سعید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ چلے گئے۔ جہاں نیو یارک سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی، مگر ایک روز برسوں سے دِل میں مچلنے والی خواہش نے انہیں انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی عمارت کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ بچپن ہی سے خوش لباس تھے، ہمیشہ صاف ستھرا اور اُجلا لباس پہن کر کالج جاتے۔ یہی شوق اور رجحان انہیں فیشن کے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں لے گیا، جس نے ا_±ن کا خواب حقیقت میں بدل دیا۔

فیشن انسٹیٹیوٹ سے فارغ التّحصیل ہونے کے بعد حامد سعید نے اپنا برانڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کیا اور فیشن سے متعلق نت نئے تصورات پیش کرنے اور ”ڈریس فار سکسیس“ (Dress for Success) کے سلوگن سے مَردوں کو مشورے دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس مقصد کے پیچھے یہ سوچ کار فرما تھی کہ خواتین کو ملبوسات سے متعلق مشورے دینے والے تو بہت ہیں، لیکن مَردوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ لہٰذا، انہوں نے مَردوں کے ”امیج اینڈ وارڈ روب کنسلٹنٹ“ کے طور پر کام شروع کیا اور آج 36سال بعد وہ عالمی سطح پر ایک ڈیزائنر اور امیج کنسلٹنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس عرصے میں حامد سعید نے اپنے مشوروں سے معروف کمپنیوں کے اہم عہدوں پر تعینات آفیسرز سمیت دفاتر میں کام کرنے والے ہزاروں افراد کی زندگی میں انقلاب پربا کر دیا ہے۔ انہوں نے لباس کے ذریعے شخصیت کو ا_±جاگر کرنے کے سائنسی طریقے متعارف کروائے اور اپنی اس خداداد قابلیت کو دنیا سے منوایا۔

حامد سعید ان دِنوں پاکستان میں مقیم ہیں اور اپنے مشوروں سے پاکستانیوں کی زندگی بدلنے میں مصروف ہیں۔ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ پاکستان آئے ہیں، جس کے پس پُشت کسی قسم کی مالی منفعت کار فرما نہیں، وہ پاکستانی عوام، بالخصوص متوسّط طبقے میں یہ شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی شخصیت اور مزاج کے مطابق اپنے لباس پر رقم خرچ کریں گے، تو اس میں ڈریس فار سکسیس کا عنصر بھی شامل ہو جائے گا، جو ان کی عملی زندگی کو کامیاب بنانے میں معاون ہو گا۔ ا_±ن کا ماننا ہے کہ اگر وہ چند افراد میں ہی یہ شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو سمجھیں گے کہ ا_±ن کی جدوجہد رائیگاں نہیں گئی۔ گزشتہ دنوں خصوصی ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ ”امریکہ میں قیام کے دوران دیگر کامیاب پاکستانی تارکینِ وطن کی طرح میرے دِل میں بھی اکثر یہ خیال آتا تھا کہ مجھے اپنی ا_±س مٹی کا قرض اتارنا ہے، جس نے مجھے شناخت دی۔اسی وجہ سے میں نے پاکستانیوں کو لباس کی کرشماتی خوبیوں سے آگاہی کا فیصلہ کیا۔ میرا سلوگن ہے کہ اگر کامیابی مقصود ہے، تو اچھا لباس زیبِ تن کریں۔ مَیں ہم وطنوں کو اپنے تجربات سے مستفید کروانے کا خواہشمند ہوں۔

حامد سعید کا کمال یہ ہے کہ وہ لباس کے حوالے سے لوگوں کی راہنمائی کو لازمی تصور کرتے ہیں ۔وہ اس مقصد کے حصول کے لئے ہر حربہ استعمال کررہے ہیں۔ وہ اخبارات و جرائد کے ذریعے لوگوں کی کامیاب زندگی کے لئے لباس کی اہمیت، افادیت اور ضرورت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ حامد سعید کا کہنا ہے کہ لباس ایک مکمل سائنس ہے جسے سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔اس حوالے سے حامد سعیدنے ایک فارمولا ترتیب دیا ہے جسے انہوں نے 5Ps کا نام دیا ہے۔ یہ فائیو پی انسانی شخصیت کو نکھارنے میں بنیادی کردار کے حامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فائیو پی کیا ہیں۔

Pigmentation (رنگت) : یہ پہلا پی ہے۔ حا مد سعید کے مطابق چونکہ قدرت نے د_±نیا میں مختلف رنگت کے لوگ پیدا کئے ہیں، اس لئے ہر خطے کے لوگوں کی رنگت ایک دوسرے سے الگ ہے۔ گوروں کی رنگت، آنکھیں، بال اور جلد ہم سے الگ ہے، اس لئے ہمیں اپنی رنگت کے مطابق کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرنا چاہئے۔ ہماری رنگت کے مطابق ہم پر سفید، سیاہ، نیلا، گرے اور براﺅن رنگ زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ درست رنگوں کا انتخاب ہماری جلد اور آنکھوں کی چمک کو بڑھا دیتا ہے۔

Physique (جسامت): یہ دوسرا پی ہے۔حامد سعید کے مطابق اگر ہم اپنی جسامت کی نوعیت کے مطابق ڈریسنگ کرتے ہیں تو ہمارا لباس ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ قدرت نے ہر طرح کی جسامت کے لوگ بنائے ہیں۔ اس لئے پ_±رکشش اور متاثرکن شخصیت کے لئے اپنی جسامت کی مناسبت سے کپڑے تیار کروائیں۔

Personality (شخصیت) یہ تیسرا پی ہے۔ قدرت نے ہر انسان کو ایک الگ اور منفرد شخصیت عطا کی ہوئی ہے۔ اس لئے ہر انسان دوسرے انسان سے شخصیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ حامد سعید کے مطابق آپ کو اپنے ٹرینڈ، فیشن اور دوسروں کو فالو کرنے کی بجائے شخصیت کے مطابق لباس پہننا چاہئے۔

Position (عہدہ) : یہ چوتھا پی ہے۔حامد سعید کا کہنا ہے کہ آپ کو اپنے عہد ے کے مطابق لباس پہننا چاہئے۔اکثر ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ اچھے خاصے لوگ اپنے عہدے کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حامد سعید کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی سی وی اور پوزیشن تو اپ گریڈ ہو جاتی ہے لیکن ا_±ن کا وارڈروب اپ گریڈ نہیں ہوتا۔لہٰذا ہمیں اپنے عہدے کے مطابق لباس کا بھی انتخاب کرنا چاہئے۔

Professional (شعبہ) : یہ ہے پانچواں پی۔ اگر آپ اپنے پروفیشن کو مدِنظر رکھ کر ملبوسات کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شخصیت بھی نکھرتی ہے اور آپ باوقار، پُراعتماد، قابل ِ اعتبار اور کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو اپنے پروفیشن کے مطابق ڈریسنگ کرنی چاہئے۔ حامد سعید کہتے ہیں کہ اگر آپ جج ہیں تو آپ کو جج لگنا چاہے، اگر استاد ہیں تو ایک کامیاب استاد نظر بھی آنا چاہئے۔ اچھی ڈریسنگ آپ کے لئے کامیابی کے کئی دروازے کھولتی ہے۔

حامد سعید لوگوں کو مختلف برانڈ کے کپڑے نہیں پہناتے بلکہ وہ آپ کو ہی برانڈ بنا دیتے ہیں۔ حامد سعید رافیل لارن کی طرح ”کپڑے ڈیزائن نہیں کرتے،بلکہ خوابوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔“ لباس کا انتخاب ایک مکمل، جامع اور وسیع سائنس ہے، جس کے چناﺅ کے لئے دیگر شعبوں کی طرح ایک ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لباس سے خوشی حاصل کرنا ایک آرٹ ہے، جس کے لئے آپ کو ایک آرٹسٹ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔لہٰذا اپنی زندگی کے کامیاب سفر کو مزید تیزرفتار اور پُرکشش بنانے کے لئے اپنے لباس پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ یہ ایک ایسی انوسٹمنٹ ہے جو آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی سے ہمکنار کروائے گی۔ حامد سعید اس مقصد کے حصول کے لئے سیمینارز، ریڈیو اور ٹی وی سمیت دیگر ذرائع ابلاغ کا استعمال کر رہے ہیں اور الحمد للہ، ریسپانس بھی اچھا مل رہا ہے۔لباس نہ صرف انسان کی سوچ اور شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارے ہارمونز اور حرکت ِقلب کو بھی متاثر کرتا ہے، یعنی جب ہم اپنی شخصیت سے مطابقت رکھنے والا لباس پہنتے ہیں، تو ہمارے اندر مثبت نفسیاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ امریکی جریدے، سوشل سائیکالوجیکل اینڈ پرسنیلٹی سائنس نے اپنے 2015ءکے شمارے میں ایسی کئی تحقیقی رپورٹس شائع کی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ لباس کی اہمیت ا_±جاگر کرنے کے لئے یہ مثال دی گئی کہ اگر کسی کیفے یا ہوٹل میں عام سے لباس میں ملبوس کوئی شخص آ کر عمارت میں آتشزدگی کی اطلاع دے، تو وہاں موجود افراد اس کی بات پر کم توجہ دیں گے، لیکن اگر فائر فائٹر کی وردی میں ملبوس کوئی شخص یہی اطلاع دے، تو لوگ فوراً باہر چلے جائیں گے، یعنی فائر فائٹر کی بات میں وزن اس کی وردی یعنی لباس کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح مختلف تجربات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ صاف ستھرا لباس پہننے والے افراد کی کارکردگی میلے کچیلے کپڑے پہننے والوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح، 2013ءکے جرنل آف سپورٹس اینڈ سائیکالوجی میں ایک ایسی ریسرچ کا حوالہ دیا گیا، جس میں ویٹ لفٹنگ کے مقابلوں میں شریک س_±رخ جرسی والے ایتھلیٹس کی کارکردگی نیلی جرسی میں ملبوس ایتھلیٹس سے بہتر تھی۔ غرض یہ کہ سائنس اب یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہمارا پہناوا، ہمارے دِل و دماغ پر مثبت یا منفی اثرات مرتّب کرتا ہے اور اس سے ہمارے رویّوں اور افعال میں بھی تبدیلیاں ر_±ونما ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فرد اپنی شخصیت سے مطابقت رکھنے والے رنگوں کے ملبوسات پہنے گا، تو اس کی سوچ اور طرزِ عمل میں یقیناخوش گوار تبدیلیاں واقع ہوں گی۔

واضح رہے کہ ہر رنگ کی اپنی ایک فریکوئنسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی فرد نے کوئی ناگوار یا کشش سے عاری لباس پہن رکھا ہو، تو اس کے آس پاس کا ماحول بھی نا خوش گوار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا، ہمیں اپنی شخصیت اور مزاج کے مطابق ہی ملبوسات کا انتخاب کرنا چاہئے۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ س_±رخ رنگ، جسے د_±نیا کی نصف آبادی پسند کرتی ہے، توانائی، جوش و ولولے اور خطرے کی علامت ہے۔ نارنجی رنگ تازگی، تخلیقی قوّتوں اور م_±ہم جوئی کا مظہر ہے۔ پیلا رنگ امید، خوشی اور روشنی کی دلیل ہے۔ سبز رنگ ٹھنڈک، قوّت، وقار، تسکین اور دولت کی علامت ہے۔ نیلا رنگ، جو د_±نیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، قابلِ اعتماد اور پ_±ر سکون ہونے کا مظہر ہے۔ ارغوانی رنگ پُراسرار، شریف، مہذّب اور روحانی ہونے کی علامت ہے۔ گلابی رنگ خواتین میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ سیاہ رنگ وقار، طاقت اور سوگ کی علامت ہے، جبکہ سفید رنگ سادگی، معصومیت، پاکیزگی اور کاملیت کا مظہر ہے۔ ماہرین کے مطابق، اگر رنگ ہمارے مزاج اور شخصیت سے میل کھا جائیں، تو ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری شخصیت کو بہتر بنا کر ہماری کامیابیوں کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ”رنگ باتیں کرتے ہیں اور ہمیں ان کی باتوں کو سمجھنا چاہئے۔ رنگوں کے اثرات کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہی اب ان سے ذہنی امراض کا علاج کیا جا رہا ہے۔ سو، فطرت کے ح_±سن کی طرح یہ رنگ ہماری شخصیت اور لباس میں بھی جھلکنے چاہئیں“۔

مَردوں کے لباس سے متعلق اصولوں کے بارے میں بتاتے ہوئے حامد سعید کا کہنا تھا کہ ” مَردوں کو اپنی جسامت کی مناسبت سے لباس کا انتخاب کرنا چاہئے۔ا گرچہ اس ضمن میں ماہرین بھی مشورے دے سکتے ہیں، لیکن اپنے سراپے پر نظر ڈال کر آپ خود اپنے لباس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نیز، آپ کو اپنے پروفیشن کو بھی مدِ نظر رکھنا چاہئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی کے سربراہ ہیں، تو آپ کے لباس کی نوعیت کچھ اور ہو گی ،استاد ہیں، تو کچھ اور، یعنی پھر آپ کو شوخ کی ببجائے سنجیدہ رنگ کا لباس پہننا چاہئے۔ اسی طرح انجینئرز، ڈاکٹرز اور اینکرز کا لباس بھی ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہئے۔ نیز، لباس کا انتخاب کرتے وقت خود سے میل جول رکھنے والے افراد کو بھی پیشِ نظر رکھنا چاہئے۔ صحافیوں اور سیاست دانوں کے لئے ایسا لباس مناسب ہے، جسے دیکھ کر لوگ ا_±ن سے بات چیت کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی ان کا لباس تکلفات سے عاری ہونا چاہئے۔ امریکی صنعتکار اور سرمایہ دار جنوبی ایشیا سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کے تاجروں سے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عموماً باضابطہ لباس میں ملبوس نہیں ہوتے۔ فیشن انسٹیٹیوٹ میں ہمیں بنیادی تعلیم ہی یہی دی گئی تھی کہ کوئی فرد محض چند سیکنڈز ہی میں صرف آپ کی وضع قطع ہی سے آپ کی کلاس، رہن سہن اور مزاج کے بارے میں رائے قائم کر لیتا ہے۔

علاوہ ازیں، مَردلباس کا انتخاب کرتے وقت اپنے چہرے اور آنکھوں کی رنگت، ہیئر سٹائل اور رائج فیشن کا بھی خیال رکھیں، کیوں کہ اب ہمیں خود کو دورِ جدید کے ر_±جحانات سے ہم آہنگ کرنا ہو گا۔ کالر کا سائز بھی چہرے کی مناسبت سے ہونا چاہئے۔ اپنی شخصیت کو جاذبِ نظر بنانے کے لئے لباس کے ساتھ جوتوں کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ لباس کے بعد انہی پر نظر پڑتی ہے۔ جوتے آرام دہ اور صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ مَیں نے پاکستان میں اکثر پینٹ شرٹ میں ملبوس افراد کو موزوں کے بغیر جوتے پہنے دیکھا ہے۔ میرے نزدیک یہ پیروں کو بے آبرو کرنے کے مترادف ہے۔اکثر افراد اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ گرمی میں جرابیں پہننا ممکن نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کل تو لوگوں کا زیادہ تر وقت ایئر کنڈیشنرز اور ر_±وم کولرز کے سامنے گزرتا ہے اور وہ پُرکشش نظر آنے کے لئے یہ قربانی دے سکتے ہیں۔

پاکستانی اپنی بیگمات کے ملبوسات پر تو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے کپڑوں کی شاپنگ یہ سوچ کر ٹالتے رہتے ہیں کہ ” گزارہ تو ان کپڑوں میں بھی ہو جاتا ہے۔“ اکثر پاکستانیوں کے نزدیک لباس کا مقصد صرف تن ڈھانپنا ہے۔ ڈریسنگ کو کاروبار یا کیریئر میں ترقی کے لئے استعمال ہی نہیں کیا جاتا، حالانکہ اگر ایک دکاندار بھی جاذبِ نظر شلوار قمیص اور واسکٹ میں ملبوس ہو، تو گاہکوں پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ اگرچہ ہم محدود وسائل کے ساتھ بھی پُرکشش لباس پہن سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں خوش لباس مَردوں کا طبقہ نہایت محدود ہو گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ر_±و سے صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ میں اپنے لیکچرز میں بھی اکثر یہ بات د_±ہراتا رہتا ہوں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ امیج کنسلٹنٹ کا مزید کہنا تھا کہ ”ضروری نہیں کہ صرف مغربی لباس ہی آپ کی شخصیت کو نکھارے، بلکہ آپ کی شخصیت سے مطابقت رکھتی شلوار قمیص بھی آپ کو جاذبِ نظر بنا سکتی ہے۔ عموماً پاکستانی مَرد پیسے بچانے کی خاطر سیل سے ایسے ملبوسات خرید لیتے ہیں، جو ان پر بالکل بھی نہیں جچتے پھر یہ جلد ہی خراب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی د_±ھلائی اور مرمّت پر اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ جن سے معیاری اور پائےدار ملبوسات خریدے جا سکتے تھے، یعنی مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، مگر ایسا صرف پاکستان ہی میں نہیں، بلکہ پوری د_±نیا میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہو گی کہ امریکہ میں جب کوئی کروڑ پتی سرمایہ دار شرٹ سلواتا ہے، تو اس کے ساتھ اضافی کپڑے کا بھی تقاضا کرتا ہے، تاکہ جب کالر اور آستینیں پھٹ جائےں، تو انہیں تبدیل کروا سکے۔

پاکستانی مَردوں کے خوش لباس نہ ہونے کا سبب بتاتے ہوئے حامد سعید کا کہنا تھا کہ ”ہمارا کلچر ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں مَرد اپنی پسند کا پہناوا نہیں پہن سکتے۔ پچپن میں ماں کی مرضی چلتی ہے، جوانی میں لباس کے چناﺅ میں ماں اور باپ دونوں کا عمل دخل بڑھ جاتا ہے اور شادی کے بعد بیوی کی پسند، نا پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح مرد کی نفسیات کچھ اس انداز سے نمو پاتی ہے کہ وہ اپنے لباس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن جاذبِ نظر اور پُرکشش نظر آنے کے لئے ع_±مر کی کوئی قید نہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ "Its never too late to look good"۔ پُرکشش نظر آنا ہر مرد و عورت کا بنیادی حق ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پھول، درخت، پہاڑ، دریا، آبشاریں اور جھیلیں بنائی ہیں اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے انسان کو بھی فطرت کی طرح خوبصورت نظر آنا چاہئے۔

گزشتہ چند برسوں کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوان اپنے لباس اور شخصیت کے بارے میں زیادہ حسّاس ہوتے جارہے ہیں۔ وہ انٹرویوز اور پریذنٹیشن دینے کے لئے خوب سج دھج کر جاتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ لوگ ا_±ن کی ظاہری شخصیت کے مطابق ہی ا_±ن سے سلوک کرتے ہیں۔ دراصل لباس ہمارے لئے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم شادی یا کسی دوسری تقریب میں تو بن ٹھن کر جاتے ہیں، لیکن اگر یہی طرزِ عمل ہمارا معمول بن جائے، تو ہماری کامیابیوں کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ ایک ریسرچ کے نتیجے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ”خوش لباس افراد ،خوش باش زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ ا_±ن پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں ملازمت بھی جلدی مل جاتی ہے“۔ ڈریسنگ اور ع_±مر کے درمیان تعلق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے حامد سعید کا کہنا تھا کہ ”جیسا کہ مَیں نے پہلے بتایا کہ پُرکشش نظر آنے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں۔ مَیں نے ماڈل ٹاﺅن میں مارننگ واک کے دوران ریٹائرڈ افراد کو بھی انتہائی نفیس لباس میں ملبوس دیکھا ہے۔ وہ دُور ہی سے بہت شاندار نظر آتے ہیں، پھر اپنی شخصیت پر توجّہ دینے سے آپ کی صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے“۔

