مسلح افواج کی بریفنگ انتہائی مایوس کن ، بھارتی فوج کی جنگی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہوگئی، انڈین دفاعی تجزیہ کار نے اپنی ہی فوج کے پرخچے اڑا دیے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارت کی مسلح افواج کی بریفنگ کو انتہائی مایوس کن قرار دے دیا۔ ٹوئٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا " بھارتی فوج، جس میں آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے تینوں ڈی جی ایم اوز شامل تھے، نے آج 12 مئی کو دہلی میں دوپہر 2:30 بجے ایک میڈیا بریفنگ دی۔ اس بریفنگ کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: انتہائی مایوس کن۔ بلکہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ اس نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ بھارتی فوج کی جنگی منصوبہ بندی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔"

پراوین ساہنی نے اس پریس بریفنگ پر سوالات اٹھائے:

پراوین ساہنی کا کہنا تھا کہ پریس بریفنگ میں 6/7 مئی کی رات کی فضائی جنگ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ناقابلِ یقین دعویٰ کہ آئی اے ایف کی کارروائیاں صرف دہشت گردوں کے خلاف تھیں، پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ، یہ ایک ایسا بیان ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میڈیا بریفنگ کی تیاری بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھی، حالانکہ دنیا اسے دیکھ رہی تھی اور یقیناً اس پر حیران بھی ہوئی ہو گی۔

Indian military with three DGMOs (Army, Air Force & Navy) held media briefing today in Delhi on May 12 at 2.30pm.

It can be summed up as HUGELY DISAPPOINTING. Worse, it betrayed a sense of own war appreciation gone wrong. Consider the following:

