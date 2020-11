”اکیسویں صدی کے چیلنجز اوراُردو زبان و ادب“ ”اکیسویں صدی کے چیلنجز اوراُردو زبان و ادب“

لاہور گیریژن یونیورسٹی کی پانچویں قومی کانفرنس

لاہور گیریژن یونیورسٹی،لاہور کے زیر اہتمام”اکیسویں صدی کے چیلنجز اوراُردو زبان و ادب“ کے عنوان سے پانچویں قومی کانفرنس منعقد کی گئی جس کاافتتاحی اجلاس علامہ ا قبال آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔قومی ترانہ پیش کیا گیا۔تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس کے بعد لاہور گیریژن یونیورسٹی کی علمی وادبی اور تدریسی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی۔

ڈاکٹر گلشن طارق ڈین فیکلٹی آف لینگویجزنے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی اور ٹھوس علم کی بنیاد معلومات کی فراہمی نہیں ہوتی بل کہ اس کے لیے جدید طریقہ ہائے تدریس کے علاوہ نئی تکنیکوں اور حکمتِ عملیوں پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔لاہور گیریژن یونیورسٹی نے علم وادب کے عالمی معیار اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے جدت کو ایک مؤثر وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔انھوں نے کانفرنس میں آنے والے مہمانوں کو شکریے کے جذبات کے ساتھ خوش آمدید بھی کہا۔

افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے میجر جنرل (ر) عبید بن زکریا،ہلالِ امتیاز (ملٹری) (وائس چانسلر، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور)نے کہا عصرِ حاضر میں عالمی سطح پر علم و ادب کے حوالے سے بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیشِ نظر لاہور گیریژن یونیورسٹی نے روایت اور جدّت کا امتزاج برقرار رکھتے ہوئے نئے نظریات، تصورات اور طریقہ ہائے تدریس کو فوقیت دی ہے۔ اسی پالیسی کے تسلسل کا نتیجہ ہے کہ یونیورسٹی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کانفرنسیں اور سیمینارز کا انعقاد تواتر سے جاری رکھے ہوئے ہے۔انھوں نے شعبہئ اُردو کی بے مثال کارکردگی کو بھی سراہا۔

اپنے کلیدی خطبہ میں جناب ڈاکٹر فخرالحق نوری نے کہا کہ اکیسویں صدی بھی اپنے ساتھ عالمِ انسانی کے لیے بیسویں صدی سے متصل اور ان کے علاوہ قطعی طور پر نئے اور یکسر نوخیز تقاضے اور چیلنجز لے کر آئی۔ اردو زبان و ادب کو کئی تقاضے اور چیلنجز درپیش ہیں۔ عالمی گاؤں (Global Village)کی صورت اختیار کرتی ہوئی دنیا میں اردو زبان کے ادب کو صدیوں پرانی زندہ و تابندہ اور جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ترقی یافتہ زبانوں کے عظیم ادبی ورثے کے مقابل کھڑے ہونے کے چیلنج کا سامنا ہے اور پھر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اُردو زبان کو بالخصوص اوراُردو ادب کو بالعموم اقتصادی حوالے سے بھی مبنی بر افادہ (Outcome based)ہونے کے تقاضے پورے کرنے کا چیلنج قبول کرنا ہے۔

مہمان خصوصی جناب یوسف خشک چیرمین اکادمی ادبیات نے اپنے خصوصی خطاب میں اس کانفرنس کے انعقاد اور اس کے اردو زبان وادب کے حوالے سے وسیع تر مقاصد کے تناظر میں شعبہ اردو لاہور گیریژن یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا اور اکیسویں صدی میں اردو زبان کے اہداف اور تقاضوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تمام میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔

اس اجلاس کے آخر میں مہمانوں کو یادگار شیلڈیں پیش کی گئیں۔

اس کانفرنس کی پہلی نشست کا موضوع تھا ”اکیسویں صدی اور اردو زبان وادب“اس اجلاس کی صدارت ڈاکٹر زاہد منیر عامر صدر شعبہ اردو اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور نے کی۔ڈاکٹر عابد سیال، ڈاکٹر آصف اعوان مہمان خصوصی تھے۔مہمانان اعزاز میں ڈاکٹر غنچہ بیگم، ڈاکٹر فضیلت بانو، ڈاکٹر شاہدہ سردار، ڈاکٹر راشدہ قاضی، اور ڈاکٹر صنم شاکر کے نام شامل تھے۔اس نشست کی نظامت سید حسنین محسن نے کی۔

محرک گفتگو ڈاکٹر میجر محمد خاں اشرف (ستارہئ جرأت)تھے۔انھوں نے کہا کہ اُردو زبان و ادب کے لیے اکیسویں صدی میں بہت سے نئے اور نادیدہ حالات و حوادث منتظر ہیں۔ان کا بروقت ادراک اور ان سے نپٹنے کے لیے پیش بندی بہت ضروری ہے۔گلوبیت اور عالمی سرمایہ درانہ نظام کی وسعت نئی مشکلات لا رہی ہے۔دنیا سے بہت سی علاقائی زبانیں ختم اور فنا ہو رہی ہیں۔انفرمیشن ٹیکنالوجی نے زبان کے استعمار کو جنم دیاہے۔ صارفیت بھی زبان و ادب کو اپنا شکار بنا رہی ہے۔یونیسکو کے مطابق دنیا کی ”چھ ہزار زبانوں میں سے پانچ ہزار زبانیں ناپید ہونے کو ہیں۔کیا اُردو ان میں سے ایک ہے۔“ اسی سوال کے حوالے سے انھوں نے گفتگو کی۔

ڈاکٹر فضیلت بانونے ”اکیسویں صدی کے بدلتے رُجحانات اوراُردو فکشن“ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہااُردو فکشن نگاروں نے اپنے افسانوں مختلف قسم کے معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔اور مختلف قسم کے جذبات، احساسات اور انسانی رویوں کو پیش کیا ہے۔

ڈاکٹر شاہدہ سردار نے”اکیسویں صدی کے بدلتے رُجحانات اوراُردو فکشن“کے موضوع پر گفتگو کی۔کہ نئی مصروفیات نے انسان کو ادب سے بھی دور کر دیا لیکن ادب ختم نہیں ہوا،و ہاں حالات نے، زندگی کے نئے تقاضوں نئے ادب میں نئی تبدیلیاں ضرور پیدا کر لیں۔ ادب تو زندہ رہے گا جب تک شعور ہے۔ انسان کے اندر احساسات جذبات موجود ہیں۔ ادب تخلیق ہوتا رہے گا۔

ڈاکٹر راشدہ قاضی نے ”Challenges in 21st Century: Urdu Language and Literature Trends and Discussion“کے موضوع پر اپنی گفتگو میں اردو زبان وادب اور اکیسویں صدی کے مسائل پر بات کی۔کہ اکیسویں صدی ایک تبدیلی کی علامت کے طور پر ابھری۔یہ تبدیلی ٹیکنالوجی کی وجہ سے تھی۔

اس نشست کے آخر میں جناب ڈاکٹر زاہد منیر عامر نے صدارتی کلمات پیش کیے۔

دوسری نشست کا موضوع”اکیسویں صدی کا منظر نامہ اردو شاعری کے تناظر میں“ کے عنوان سے تھا۔جس کی صدارت ڈاکٹر محمد افضال بٹ نے کی۔جب کہ ڈاکٹر بصیرہ عنبرین اور ڈاکٹر صائمہ ارم مہمان خصوصی تھیں۔ مہمانان اعزاز میں ڈاکٹر طارق محمود ہاشمی، ڈاکٹر سعید احمد وٹو، ڈاکٹر شیر علی، ڈاکٹر اشرف کمال، ڈاکٹر یاسمین کوثر، ڈاکٹر ثمینہ ندیم کے نام شامل تھے۔

مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر عارفہ شہزاد،ڈاکٹر روبینہ یاسمین،ڈاکٹر فرزانہ ریاض، ڈاکٹر محمد امجد عابد، ڈاکٹر محمد سرفراز خالد، ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی، ڈاکٹر رحمت علی شاد،ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر حمیدہ شاہین،ڈاکٹر سبینہ اویس، ساجدہ پروین،حنا تحسین، ثریا نسیم، خالدمحمود چوہدری، شازیہ پروین،راؤ محمد خالد، شفقت ظہور، ذکیہ خورشید،ڈاکٹر طاہر عباس،ڈاکٹر عابدہ بتول، ڈاکٹر محمد امتیاز، عامرہ رسول کے نام شامل تھے۔ محرک گفتگو پروفیسرڈاکٹر سہیل عباس تھے۔

