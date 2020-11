ہواوے ڈیوائسز کی میگا 11.11 فروخت خصوصی طور پردرازپر شروع ہواوے ڈیوائسز کی میگا 11.11 فروخت خصوصی طور پردرازپر شروع

لاہور(پ ر)ہواوے موبائل daraz.pk پر دستیاب اپنے جدید اسمارٹ فونز کی وسیع رینج پر زبردست ڈسکاؤنٹ پیش کر رہا ہے جہاں 11-17 نومبر، 2020ء تک 11.11 کی سپر سیل کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس شاندار پیشکش کے دوران ہواوے کی مشہور ڈیوائسز ناقابل یقین قیمتوں پر خریداری کے ساتھ انتہائی پر کشش پیکیج ڈیلز بھی دستیا ب ہیں جن میں HUAWEI Y9a پر ڈسکاونٹ سمیت مفت HUAWEI Band 4 اور HUAWEI Y8p پر زبردست 10,000 روپے کی بچت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔HUAWEI Y9a میں متعدد فلیگ شپ فیچرز مثلاً 40W HUAWEI SuperCharge،64MP Quad AIکیمرا، 6.63 انچ کا ہواوے الٹرا فل ویو ڈسپلے، 8GB RAM اور 128GB اسٹوریج شامل ہیں۔

اور اسی کے ساتھ آنکھوں کو متوجہ کرنے والا ڈیزائن جس میں فلیگ شپ HUAWEI Mate 30 میں موجود Ring Haloکو اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب، HUAWEI Y8p میں 48MP AI ٹرپل کیمرے کے ساتھ پاورفل پرفارمنس اور حیران کرنے دینے والا ڈسپلے دستیاب ہے۔ اس کے سیٹ میں Bokeh ایفیکٹس کے لیے 48MP کا مین کیمرا، 8MP کا الٹراوائیڈ اینگل کیمرا اور ایک 2MP کا ڈیپتھ کیمرا شامل ہے۔ Y8p Breathing Crystal اور Midnight Black میں دستیاب ہے جبکہ Y9a آپ کے لیے تین رنگوں یعنی Space Silver، Sakura Pink اور Midnight Black میں دستیاب ہے تاکہ آپ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے بہترین انداز کا انتخاب کر سکیں۔

Daraz.pk پر ہواوے کی متعدد پاور فل ڈیوائسز انتہائی پرکشش ڈسکاونٹس پر دستیاب ہیں تاکہ عالمی بلیک فرائیڈے کی یاد منائی جا سکے۔ اس خصوصی پیشکش میں Y7p HUAWEIبھی شامل ہے جس پر آپ 2,280/- روپے کی بچت کر سکتے ہیں اور HUAWEI Nova 7i ہر شخص خرید سکتا ہے جس پر 1,600/-روپے کی بچت کی جا سکتی ہے۔Daraz.pk پرپورے ہفتے جاری رہنے والی اس پیشکش میں صارفین HUAWEI Y6p کی خریداری پر 600/-روپے کی بچت حاصل کر سکتے ہیں۔

ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں عالمی لیڈر اور انوویٹر، ہواوے موبائل صارفین کی توقعات سے بڑھ کر پیش کرنے کے لیے پر عزم ہے اور ہر شعبے کو انتہائی جدید ٹیکنالوجیز اختیار کرنے کے موقع پر بچت کرنے کے قابل بنا رہا ہے تاکہ اُن کے ڈیجیٹل لائف اسٹائل کو بلند کیا جا سکے۔ لہٰذا جلدی کیجیے، Daraz.pk کا وزٹ کیجیے اور اپنے پسندیدہ ہواوے اسمارٹ فونز، انتہائی پرکشش قیمتوں پر حاصل کیجیے۔

اس کے علاوہ، عالمی سطح پر ٹاپ تین مارکیٹ پیلس میں سے ایک، AppGallery HUAWEI میں مقبول عام عالمی اور مقامی ایپس شامل کرنے کا سلسلہ جاری ہے جن کے فعال استعمال کرنے والوں کی تعداد 500 ملین ماہانہ ہے۔ پیٹل سرچ (Petal Search Widget) جہاں 20 سے زائد کیٹگریز میں سرچ کی صلاحیت فراہم کرتی ہے، جن میں ایپس، نیوز، ویڈیوز، امیجز، شاپنگ، فلائٹس اور مقامی کاروبار شامل ہیں، اس میں متعدد ٹول تیار اور شامل کیے جا رہے ہیں مثلاً موسم، کیلکولیٹر، ریٹ ایکسچینج اور پیپر کیوری تاکہ استعمال کرنے والے روزانہ کے استعمال کے بارے میں معلومات حا صل کر سکیں۔

About Huawei Consumer Business Group

Huawei Consumer Business Group (CBG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, wearables, tablets and laptops. Huawei's products and services are available in more than 170 countries, and are used by a third of the world's population, ranking second in the world in mobile phone shipments at the end of March 2019.

Year-on-year growth was reflected in Huawei's rise as a globally recognized premium brand. In 2019, Huawei has been ranked 47th on BrandZ's Most Valuable Global Brands list, 79th on Forbes World's Most Valuable Brands list and 10 on the Brand Finance Global 500 Most Valuable Brands list in 2020. Among the Fortune 500, Huawei climbed up the list to the 72nd place in 2018, up 11 places from the previous year.

As a leading technology company, Huawei invests a significant amount of its annual sales revenue to research and development efforts, and has established 15 research centers around the world. Among these facilities is the Huawei Aesthetics Research Center in Paris. Huawei's newest R&D center is the Max Berek Innovation Lab in Wetzler, Germany, where Huawei and Leica are jointly researching technologies to improve mobile device camera and image quality.

