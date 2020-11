پی ایس ڈی ایف اور کورس ایراکا مفت عالمی آن لائن کورسز کااعلان کردیا پی ایس ڈی ایف اور کورس ایراکا مفت عالمی آن لائن کورسز کااعلان کردیا

اسلام آباد(پ ر)پاکستان میں سب سے بڑا سکلز ڈویلپمنٹ (funded by FCDO and the Government of Punjab) PSDF نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ کورسز کی پیشکش لئے دنیا کے معروف آن لائن لرننگ پلیٹ فارم Courseraکے ساتھ اشتراک کیا۔ ہمارے نوجوانوں کے لئے اس پارٹنرشپ کا اعلان Courseraورچوئل کانفرنس میں Coursera کے گلوبل سی ای او نے اپنے keynote میں کیا۔

اگرچہ پاکستان میں آن لائن لرننگ ایک نسبتا نیا رجحان ہے، موجودہ19- COVID کے دوران، دلچسپی اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں نے آن لائن سیکھانے کی طرف رجوع کیا ہے۔ سیلولر انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے صارفین نے آن لائن لرننگ سے دنیا کی بہترین تعلیم تک رسائی اور سیکھنے کو فروغ د یا۔

Courseraاور PSDF کی شراکت داری مارکیٹ سے وابستہ شعبوں میں مختلف کورسز پیش کرتی ہے جو کہ خاص طور پر کیریئر میں ترقی، آمدنی کے ذرائع میں اضافہ، اور روزگار کو فروغ دیتی ہے۔

فی الحال PSDF کے توسط سے جو کورسز پیش کیے جارہے ہیں، وہ 4 ماہ طویل ہیں جن میں

Digital Marketing (for learning SEO, Social Media Marketing Marketing Analytics)،

IT (ranging from APP development to coding languages of JAVA & PYTHON)،

Finance (Financial Accounting Fundamentals) شامل ہیں۔

PSDF کے توسط سے، یہ کورسز نوجوانوں کو بلا معاوضہ پیش کیے جائیں گے۔ کورس کی تکمیل کے بعد6,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔

آج تک 40 ملین سے زیادہ لرنرز کوCoursera پر 190 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز اور تنظیموں (یونیورسٹی آف ورجینیا، UCDavis، Google، IBM وغیرہ) کے اعلیٰ اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ لرنرز اپنی ضرورت کے مطابق آن ڈیمانڈ ویڈیو لیکچرز، ہوم ورکس Exercise، اور کمیونٹی ڈسکشن فورمز کے ذریعہ سیکھنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے متعلقہ کورسز کی تکمیل کے بعد، 85 فیصدCourseraاسٹوڈنٹس نے کام پر زیادہ اعتماد حاصل کرنے کی اطلاع دی، اور 87فیصدنے ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کی اطلاع دی۔

شراکت کے آغاز کے موقع پر، خطاب کرتے ہوئے، سی ای او،PSDF، جواد خان نے 21 ویں صدی کے دوران نوجوانوں کو سکلز حاصل کرنے کے لیے آن لائن سیکھنے کی اہمیت کا اظہار کیا: ''جب ہم عالمی وبا کورونا وائرس سے باہر نکلیں گے تو ڈیجیٹل تیاری اور آن لائن لرننگ وقت کی ضرورت بن جائے گی۔PSDF ایک بار پھر لاکھوں پاکستانی طلباء اورورکرز کے گھروں میں عالمی معیار کی تعلیم کے مواقع لاتے ہوئے اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں Coursera لانے کے بعد ایک بار پھر سب سے آگے ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کے لیے، اس شراکت کومزید فروغ دینے کے خواہشمند ہیں۔"

نوجوانوں کو اس موقع سے بھر پور فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے،Coursera کے سی ای او، Jeff Maggioncalda نے کہا: ''ہم واقعتا پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو ترقی دینے کے لئے پاکستان میں سب سے بڑے سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ، PSDF کے ساتھ شراکت کرنے پر انتہائی پر جوش ہیں۔ آن لائن لرننگ کے ساتھ 19 - COVID نے معیشت اور کاروبارکو نقصان پہنچایا ہے، گھر سے کام کرتے آن لائن لرننگ پہلے سے کہیں زیادہ قابل رسائی بن گئی ہے۔ PSDF کے ساتھ ہماری شراکت ہر فرد کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ آزادانہ تربیت تک رسائی حاصل کرکے مقامی اور عالمی مارکیٹ میں فائدہ اٹھا سکے۔ "

PSDF اورCoursera کی شراکت داری کو باضابطہ طور پر شروع کر دیاگیا ہے یہ ملک کے نوجوانوں کے لئے مفت دستیاب ہوگا۔تمام کورسز learn.psdf.org.pk کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ نشستیں محدود ہیں، لہذا درخواست دہندگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کیریئر کو شروع کرنے اپنی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کرنے اور آمدنی کے نئے راستوں کی دریافت کرنے کے لئے جلد از جلد اپلائی کریں۔

