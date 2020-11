کوالالمپور (ویب ڈیسک) ملائیشیا میں کورونا لاک ڈاؤن سے بیروزگار ہونے والے پائلٹ نے 'نوڈل' کا سٹال لگالیا۔

کورونا کی عالمی وبا نے دنیا بھر میں کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا ہے اور ہوا بازی کی صنعت بھی شدید بحران کا شکار ہے،ملائیشیا میں کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملائیشین پائلٹ عزرین بے روزگاری سے نہ تو مایوس ہوا اور نہ ہی ہمت چھوڑی۔44 سالہ عزرین نے خود میں ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا کیا اور اپنا گھر چلانے کے لیے دارالحکومت کوالالمپور میں کیپٹن کارنر کے نام سے نوڈل سٹال کھول لیا۔

جیونیوز کے مطابق کیپٹن کی وردی پہنے مزیدار نوڈل بیچتا ملائیشین پائلٹ نہ صرف لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے بلکہ بےروزگار کیپٹن کی مثبت سوچ دوسرے بےروزگاروں کےلیے مثال بھی بن گئی ہے۔

Malaysian pilot Azrin Mohamad Zawawi runs a noodle stall in Kuala Lumpur. His business got a surge of unexpected publicity when a photograph of him wearing his captain’s uniform with a red apron went viral https://t.co/AGyvikdXED pic.twitter.com/dYJv7fyUyQ