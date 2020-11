بھارتی فلموں کے معروف اداکار نے خود کشی کرلی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فلموں کے معروف اداکار آصف بسرا نے خود کشی کرلی۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق 53 سالہ آصف بسرا کی لاش ریاست ہماچل پردیش کے شہر دھرم شالہ کے ایک پرائیویٹ کمپلیکس میں چھت سے لٹکتی ہوئی ملی۔ تاحال خود کشی کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ فرانزک ٹیم موقع پر موجود ہے جو شواہد جمع کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ گزشتہ 5 سال سے کرائے کے فلیٹ میں رہ رہے تھے۔

فلم میکر ہنسل مہتا نے آصف بسرا کی خود کشی کی خبر سامنے آنے پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ’ آصف بسرا، یہ سچ نہیں ہوسکتا، یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے‘۔

ہنسل مہتا کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے اداکار منوج باجپائی نے کہا کہ ’ کیا؟ یہ بہت ہی دہلا دینے والی بات ہے، میں نے لاک ڈاؤن سے پہلے اس کے ساتھ شوٹنگ کی تھی، اوہ میرے خدایا‘۔

خیال رہے کہ اس سے قبل 15 جون کو بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے بھی خود کشی کی تھی۔ سشانت کے بعد بھی بعض لوگوں نے موت کو گلے لگایا لیکن آصف بسرا اس فہرست میں سب سے زیادہ جانا پہچانا چہرہ تھے۔

What? This is too shocking!! Shot with him just before Lockdown!!! Oh My God!!! https://t.co/alfYTGxChH