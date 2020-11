یورپی ملک میں سعودی سفارتخانے پر حملہ، گولیوں کی بوچھاڑ کردی گئی

دی ہیگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) یورپی ملک نیدر لینڈ کے دارالحکومت دی ہیگ میں سعودی عرب کے سفارتخانے پر حملہ کیا گیا ہے۔

دی ہیگ پولیس کی جانب سے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بتایا گیا کہ صبح 6 بجے کے قریب سعودی سفارتخانے پر فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی۔ جس کے نتیجے میں کوئی بھی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ عمارت پر 20 گولیوں کے نشانات ملے ہیں۔

پولیس نے گولیوں کے خول برآمد کر کے فرانزک لیب بھجوا دیے ہیں جب کہ شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے لیکن حملے کی وجوہات سامنے نہیں آسکیں۔

حملے کے کچھ گھنٹوں بعد دی ہیگ پولیس کی جانب سے ایک اور ٹویٹ کرکے بتایا گیا کہ زوئتر میر کے علاقے سے ایک 40 سالہ شخص کو سعودی سفارتخانے پر حملے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔

Police arrested a 40-year-old man from Zoetermeer this afternoon on suspicion of involvement in the shooting incident at the Saudi Arabian embassy earlier today. Several shots were fired at the embassy building on Koninginnegracht in The Hague. Read more: https://t.co/wpLgsK7OtV https://t.co/OF8A0HMFet