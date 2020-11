آذر بائیجان میں موجود پاکستانی فتح کا جشن کیسے منا رہے ہیں؟ ویڈیو سامنے آگئی

باکو (ڈیلی پاکستان آن لائن) آرمینیا کے شکست تسلیم کرلینے کے بعد ہونے والی جنگ بندی کا آذر بائیجان میں بھرپور جشن منایا جارہا ہے جس میں پاکستانی بھی پیش پیش ہیں۔

روس کی ثالثی میں آذر بائیجان اور آرمینیا کے درمیان 6 ہفتوں کی جنگ کے بعد امن معاہدہ طے پاگیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد آرمینیا کے عوام میں سخت غم و غصہ ہے اور وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ آمینین عوام نے پارلیمنٹ پر بھی دھاوا بولا اور اراکین اسمبلی اور فوج کے بھی خوب لتے لیے۔

دوسری جانب آذربائیجان میں اس عظیم فتح کا بھرپور جشن منایا جا رہا ہے جس میں پاکستانی بھی شریک ہیں۔ پاکستان میں تعینات آذر سفیر علی علی زادے نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں پاکستانی نوجوانوں کو نگورنا کاراباخ کا علاقہ فتح کرنے پر رقص کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

Liked it ????. Pakistanis celebrate Victory with Azerbaijanis in Azerbaijan ????????. Zabardast????pic.twitter.com/IRFyNqzSFZ