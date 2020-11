کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہنے والے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کو بھی کورونا ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہنے والے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کو بھی کورونا ہوگیا۔

این ڈی ایم اے کی جانب سے ایک ٹویٹ کرکے بتایا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا 9 نومبر کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا جس کے بعد سے وہ آئسولیشن میں ہیں۔

این ڈی ایم اے کے مطابق جنرل محمد افضل کا علاج بریگیڈیئر ارشد کر رہے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے آئسولیشن کے دوران گھر سے کام جاری رکھیں گے۔

Chairman NDMA, Lt Gen Muhammad Afzal tests Positive for Corona. He is quarantined since 9th Nov and being treated by Brig Arshad. He will continue office work from home. pic.twitter.com/2CZLpXGivO