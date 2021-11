حسن علی نے کیچ چھوڑا تو شعیب ملک نے کیا کیا؟ حسن علی نے کیچ چھوڑا تو شعیب ملک نے کیا کیا؟

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) فاسٹ باؤلر حسن علی کے اہم موقع پر کیچ چھوڑنے کی وجہ سے پاکستان کا فائنل میں جانے کا خواب پورا نہ ہوسکا۔ حسن علی کی مس فیلڈنگ کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کا سامنا ہے ۔ اس بات کا اندازہ انہیں کیچ چھوڑتے ہی ہوگیا تھا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوچکی ہے اور اس کا کتنا بھاری خمیازہ انہیں بھگتنا پڑسکتا ہے۔

میچ کے دوران حسن علی نے میتھیو ویڈ کا کیچ چھوڑا تو پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ نہ صرف اپنی اس غلطی پر نادم ہوئے بلکہ روہانسے ہوگئے لیکن ایسے میں سینئر کھلاڑی شعیب ملک آگے بڑھے اور ان کی جا کر حوصلہ افزائی کی۔سابق کھلاڑیوں کی جانب سے شعیب ملک کے اس اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے۔

Moment of the match, Hassan Ali dropped the catch and was feeling nervous then Shoaib Malik came forward and consoled him.#PAKvAUS #Pakistan pic.twitter.com/4rH1qpcEMv — Aadi Chishti ???????? (@TheAdnanChishti) November 11, 2021

کیچ چھوڑںے پر جہاں حسن علی کو کڑی تنقید کا سامنا ہے وہیں بعض سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ان کی حمایت بھی کی جا رہی ہے۔

خیال رہے کہ سیمی فائنل میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دی ہے۔ آسٹریلین ٹیم نے 177 رنز کا ہدف چھ گیندیں پہلے ہی پورا کرلیا۔ میچ کے 19 ویں اوور میں حسن علی نے میتھیو ویڈ کا کیچ چھوڑا تو انہوں نے اگلی تین گیندوں پر لگاتار تین چھکے لگا کر یقینی شکست کو فتح میں بدل دیا۔