آسٹریلیا کے خلاف شکست کے بعد شاداب خان کا اہم بیان سامنے آگیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کہا ہے اگلی سیریز اور ورلڈکپ کی تیاریاں آج سے شروع ہونگی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا سوری پاکستان،ہم نے اپنی بہترین کوشش کی، پورے ٹورنامنٹ کے دوران آپکی سپورٹ کا شکریہ، مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے ،شائقین کی سپورٹ کے ساتھ ہم دوبارہ کم بیک کریں گے۔کپتان بابر اعظم کا شکریہ جنہوں نے ٹیم کو لیڈ کیا،محمد رضوان پر فخر ہے کہ وہ جس طرح سے لڑے، شعیب ملک اور محمد حفیظ کا شکریہ کہ جس طرح انہوں نے گائیڈ کیا، آصف علی اور شاہین شاہ آفریدی کا شکریہ کہ انہوں نے ٹورنامنٹ کو چار چاند لگائے۔ فخر زمان کا شکریہ انہوں نے ایک دفعہ پھر بڑے میچ میں بڑی اننگز کھیلی۔ حارث رؤف کا شکریہ کہ انہوں نے دنیا کو ہمارے ٹیپ بال کا کلچر دکھایا۔حسن علی کو مخاطب کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ تم چیمپئن ہوں تم ضرور کم بیک کروں گے۔

Sorry Pakistan. We tried our best. Thank you for all your support and love throughout the tournament. I am proud of my team. We will InshAllah bounce back with your support. Preparations for the next series and the next world cup start now #PakistanZindabad (1/5) pic.twitter.com/4VTncBcHsq