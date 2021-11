آسٹریلیا کے خلاف شکست کے بعد کپتان بابر اعظم کا پہلا پیغام سامنے آگیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ ٹیم کو اپنا سر بلند رکھنے کی ضرورت ہے پوری ٹیم چیمپینز کی طرح کھیلی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور کم بیک کریں گے،مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے۔

Keep the head high, team. You were impressive and played like true champions. We will definitely learn from this experience and come back stronger, In sha Allah. Extremely proud of my pack. #Pakistan pic.twitter.com/ka5fdfYHzI