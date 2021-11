کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق ٹیسٹ کرکٹر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی نے قومی ٹیم کو ٹی 20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ ٹیم اگلے سال ٹی 20 ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ لڑکوں نے زبردست جنگ لڑی ، تم ہمارے لئے قابل فخر ہو ، پورے ایونٹ میں آپ لوگوں نے بہترین کھیل پیش کیا ۔ آسٹریلیا نے بھی بہت خوبصورت کھیل پیش کیا ۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ یہی ٹیم اگلے سال ٹی 20 ورلڈ کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔

Great fight boys you make us proud, wonderful effort throughout the tournament, well played Australia. I really feel this team can win the T20 World Cup next year, we all need to continue to back the players! ????????????????