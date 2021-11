’’مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ۔۔‘‘ سیمی فائنل میں پاکستان کی شکست پر شعیب اختر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا

راولپنڈی (ویب ڈیسک) سابق پاکستانی فاسٹ بولر شعیب اختر کا کہنا ہے کہ ٹی 20 ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کی شکست ناقابلِ یقین ہے۔

شعیب اخترنے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایونٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کی آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’ پاکستان کی شکست ناقابلِ یقین ہے۔

انہوں نے اپنے ایک اور ٹوئٹ میں قوم سے درخواست کرتے ہوئے لکھا کہ ’ ورلڈ کپ میں زبردست کارکردگی دکھانے کے لیے کھلاڑیوں کی تعریف اور حوصلہ افضائی کریں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ’ پاکستان کرکٹ ٹیم ایونٹ میں 6 میں سے 5 میچ جیتی ہے‘۔

Appreciate them for a great World cup campaign. Winning 5 out of 6.

Some great team unity displayed along with lovely individual performances.

Take a bow Team Pakistan.