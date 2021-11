معروف سابق بھارتی بلے بازبھی محمد رضوان کے مداح بن گئے،پاکستانی کھلاڑی کی ہسپتال میں لی گئی تصویر شیئر کر کے تعریفوں کے پل باندھ دئیے معروف سابق بھارتی بلے بازبھی محمد رضوان کے مداح بن گئے،پاکستانی کھلاڑی کی ...

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق بھارتی بلے باز وانگی پورپو وینکٹا سائی لکشمن( وی وی ایس لکشمن) بھی محمد رضوان کی جرات و حوصلے کے مداح بن گئے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر سابق بھارتی کھلاڑی سائی لکشمن نے محمد رضوان کی انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو)میں لی گئی تصویر شیئر کی اور کہا کہ محمد رضوان جرات،عزم اور قوت کی شاندار مثال ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان جیتا تو نہیں لیکن رضوان کا آئی سی یو سے آکر فائٹنگ سپرٹ دکھانا متاثر کن تھا۔سابق کرکٹر کا کہنا تھا کہ کھیل ایک استادہے جس سے ہر کسی کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔

واضح رہے کہ ٹی 20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل سے قبل قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) میں داخل رہنے کا انکشاف ہوا ہے،قومی ٹیم کے ڈاکٹر نجیب نے بتایا کہ محمد رضوان کو نو نومبر کو سینے میں شدید انفیکشن ہوگیا تھا، جس کے بعد انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا،رضوان نے دو راتیں ہسپتال میں گزاریں جس دوران ان کی صحت میں بہت بہتری آئی اور انہیں میچ سے قبل فِٹ قرار دیا گیا۔ڈاکٹر نجیب کا کہنا تھا کہ محمد رضوان کی صحت سے متعلق ٹیم منیجمنٹ نے اس لیے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا تاکہ ٹیم کا مورال نہ گرے۔یاد رہے کہ محمد رضوان نے طبیعت بہتر نہ ہونے کے باوجود آسٹریلیا کے خلاف سینی فائنل میچ میں شاندار بیٹنگ کا سلسلہ کرتےہوئے 52 گیندوں پر 67 رنز سکور کیے تھے ۔

A great example of courage, determination and resilience. Might not have ended up on the winning side, but Mohd. Rizwan’s grit and fight after being in ICU for two days, truly inspiring. Sport is a great teacher and there is so much to learn from everyone. pic.twitter.com/O2PatLEuWJ

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 12, 2021