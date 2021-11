حسن علی پر تنقید، شاداب خان بھی میدان میں آگئے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں میتھیو ویڈ کا کیچ چھوڑنے والے حسن علی پر اتنی زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس کا "جواب" دینے کیلئے قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کو خود میدان میں آنا پڑ گیا۔

شاداب خان نے ٹوئٹر پر حسن علی کی سنہ 2017 کی چیمپینز ٹرافی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں چیمپین قرار دیا۔ خیال رہے کہ پاکستان نے حسن علی کی تباہ کن باؤلنگ کے باعث چیمپین ٹرافی میں کامیابی حاصل کی تھی۔ حسن علی کو چیمپین ٹرافی کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا۔

اپنے پیغام میں شاداب خان نے حسن علی کو یقین دلایا کہ پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کرکٹ شائقین سے کہا کہ ہر کوئی مشکل وقت سے گزرتا ہے ، ہم بھی انسان ہیں اور غلطی کرسکتے ہیں، آپ ان خوشیوں کو یاد کریں جو حسن علی نے آپ کو دی ہیں، اس پر ذاتی حملے نہ کریں، وہ پاکستان کا میچ ونر کھلاڑی ہے۔

.@RealHa55an you are a champion. The entire team is with you. To all the fans, everyone goes through tough times, we are all human beings capable of errors. Remember the joy Hasan has given you, don’t do personal attacks please. He is Pakistan’s match-winner. #WeStandWithHasanAli pic.twitter.com/g9UzkGHPim