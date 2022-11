زلمی چھوڑ کر کراچی کنگز میں آنیوالے شعیب کی ٹوئٹ پر ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی کا ردعمل بھی آ گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز پشاور زلمی کے سابق آل راؤنڈر شعیب ملک نے کراچی کنگز میں شمولیت کے بعد ٹوئٹ کی جس پر زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی کا ردعمل کا بھی سامنے آ گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پشاور زلمی نے تصدیق کی کہ انہوں نے کراچی کنگز کے سابق کپتان بابر اعظم کو اپنی ٹیم میں شامل کرلیا ہے ، جب کہ ذرائع نے بتایا کہ پشاور زلمی نے ٹریڈ کے ذریعے بابر اعظم کی جگہ شعیب ملک کو کراچی کنگز کو دے دیا ہے ، اس کے بعد آل راؤنڈر شعیب ملک نے ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اب کراچی کنگز کا حصہ بن چکے ہیں اور 2023 میں کراچی کی طرف سے کھیلیں گے، انہوں نے کہا کہ میرا زلمی کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا جس کے لیے میں جاوید آفریدی کا مشکور ہوں۔

شعیب ملک کی ٹوئٹ پر پشاور زلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی نے ٹیم چھوڑنے پر شعیب ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ٹوئٹر پر جاری پیغام میں شعیب ملک کو چیمپئن قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی ٹیم میں موجودگی اہمیت کا باعث تھی۔

It was a pleasure having your champ. Wishing h all the best in your new team. https://t.co/BEWV3gmeLc