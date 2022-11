کراچی کنگز چھوڑنے کے بعد بابر اعظم کا مداحوں کیلئے بیان آ گیا

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کراچی کنگز کے سابق کپتان بابر اعظم نے پشاور زلمی کا حصہ بننے کے بعد کراچی والوں کیلئے پیغام جاری کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز کراچی کنگز چھوڑنے کے بعد کراچی کے مداحوں کے لیے پیغام جاری کرتے ہوئے بابر اعظم کا کہنا ہے کہ "کراچی کنگز کے ساتھ میرا سفر شاندار رہا، ملنے والے پیار، تعاون اور سیکھنے کا مشکور ہوں"، بابر اعظم نے کراچی کنگز کے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، بابر اعظم نے ساتھ ہی لکھا کہ کراچی کے تمام مداح آپ ہمارے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔

It's been a wonderful journey with Karachi Kings. Thank you @Salman_ARY bhai, KK management, and players. I am grateful for all the love, support, and lessons and wish you the very best.

To all Karachi fans, aap hamare the or hamesha rahayn ge.