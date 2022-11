عمران خان کا انٹرویو کرنے والی جرمن ٹی وی اینکر کو قتل اور ریپ کی دھمکیاں

(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے انٹرویو کے دوران سخت سوال کرنے والی جرمن ٹی وی کی اینکرکوقتل اور زیادتی کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ اینکر نے اپنے ٹویٹر کمنٹس بند کر دیئے۔

عمران خان کا انٹرویو لینے کے بعد سے جرمن ٹی وی اینکر میلیسا چان کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے۔جرمن ٹی وی اینکر میلیسا چان نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا کہ انہیں سوشل میڈیا پر ریپ اور قتل کی متعدد دھمکیاں مل چکی ہیں۔ دھمکیاں ملنے کے بعد ٹوئٹر پر کمنٹس کا سیکشن بند کردیا ہے۔ جنسی زیادتی اور قتل کی دھمکیوں سے نمٹنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ میں ٹوئٹر پر کمنٹس بند کردوں۔

Pakistan Twitter! Ya’ll a lively bunch! But no, sorry — I never switch on replies for any posts because I get rape and death threats. Don’t need that in my life. There are no free speech issues! You have the freedom to tweet; I have the freedom to read or not. Tough cookies! ????????