 جب نیاگرہ فالز میں درجہ حرارت اتنا گر جائے کہ موٹی برف کی تہہ جم جائے جسے "Frozen Falls" کا نام دیا جاتا ہے،  ہزاروں سیّاح آنے سے نہیں چوکتے

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:13

یاد رہے صدیوں سے لوگ ساری دنیا سے نیاگرہ دریا کے ساحل کی رنگینیوں کو د یکھنے کے لیے اُمڈے آتے ہیں۔ 1985ء میں Ontario صوبہ کی گورنمنٹ نے نیاگرہ فال پارک ایکٹ منظور کر کے یہ یقینی بنایا کہ فالز کی ملحقہ زمینوں کو بھی مختص کر کے پارک کے ساتھ ملا لیا جائے اور پھر ترقی دی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اِن سے بہرہ مند ہوسکیں۔ اب یہ سلسلہ نیاگرہ دریا کے ساتھ ساتھ 56 کلو میٹر تک پھیل چکا ہے یعنی Lake Eire سے لے کر Lake Ontario تک۔ ان میں دنیا کے مشہور ریسٹورینٹس، گولف کورسز، Heritage Sites اور سبزہ زار ہیں۔

Having the roar of fallism, feel the mist rising from the river, soar over a rushing whirlpool or walk alongside swirling while water rapides in Antario's 56 kilometers outdoor "Adventure Museum".

"Whirlpool Golf Course" is one of the most highly rated public golf course of Canada, designed by famous course architect "Starnely Thompson" in 1951. It is 10 miles in the north.

"Queenston Heights Garden". میں پھولوں اور سبزے کی حشر سامانیاں دیکھ کر آپ خود کو مسّرت کے ایک انجانے جزیرے میں پائیں گے۔ اب اگر تاریخ کے ورق الٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ جون کی ایک شام کو "Laura Second" کے کان میں یہ بات کہیں سے پڑی کہ امریکہ اور اُس کے حواری "Bearer Dam" پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ جس سے Niagra Peninsula پر بھی امریکہ کا تسلط قائم ہوجائے گا۔ اگلی ہی صبح "Laura Second" بتیس کلو میٹر اپنے Queen's Landکے گھر سے نکل کر Toperent Day Thorold آیا تاکہ "James Fitz Gibbon" کو روکے۔ آج وزیٹرز"Laura Second" کے گھر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اُس کی بہادری نے کینیڈا کی تاریخ کے دھارے کو بدلنے کے آگے بند باندھا۔

سال بھر Unique Festival Events ہوتے ہیں جن میں "Fire works in Queen Victoria Park" اور "Siege of Fort Erie" شامل ہیں۔

کینیڈا میں جب آپ "Whirl Pool Aero Car" میں بیٹھ کر ”نیاگرہ فال“ کی طرف جاتے ہیں تو دریا جس طرح سے اس جگہ پر گرتا ہے اور اپنا راستہ بناتا ہے تو ایک Trip میں امریکہ اور کینیڈا کی بارڈر لائن آپ 4 دفعہ کراس کریں گے۔

صدیوں سے دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ نیاگرہ دریا کی محصور کن آبشار کو دیکھنے کے لیے اُمنڈے چلے آتے ہیں۔ یہ 1855ء کی بات ہے جب ”گورنمنٹ اونٹاریو“ نے اِس کی اہمیت کو پرکھتے ہوئے اِس ”قدرتی نظارہ“ کو ایک قانون ضابطے جسے "Niagra Falls Park Act" کہتے ہیں منظور کیا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ نیاگرہ فال کے گرد و نواح کے علاقہ کی زمینوں کو سرکاری تحویل میں لے کر اسے Develop کر کے آنے والی نسلوں کے لیے تفریح کا سامان مہیا کیا جائے۔

وہ دن اور آج کا دن، نیا گرہ فال، پارکس اور دوسرے تفریحی مقامات نیاگرہ فال سے دور دراز علاقوں تک پھیل چکے ہیں۔ نیاگرہ دریا کے ساتھ ساتھ 56 کلو میٹر تک یعنی Lake Eric سے لے کر Lake Ontarioتک پارکس، دوسری تفریحی مقامات، مقامی ہوٹل اور ریسٹورینٹس، دنیا کے مانے ہوئے گولف کورسز، اور پرانے تاریخی مقامات، دنیا کے مشہور و معروف باغات اور سبزہ زار، دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔

"There are five Renowned Restaurants in front of Niagra Falls"

Winter in Niagra Parks

جب نومبر تا مارچ درجہ حرارت منفی صفر سے بھی کم ہوجاتا ہے تو نیاگرہ فال سے اُٹھتی دھند ملحقہ نیاگرہ پارکس کو ایک عجیب و غریب تصوراتی اور نور افشاں (Sparking) چمکیلا عالیشان جامہ اوڑھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اِن دنوں Winter Festival of Lights" "کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لاکھوں چمکتی دمکتی لائٹس نیاگرہ فالز کے ٹورسٹ ڈسٹرکٹ میں لگا دی جاتی ہیں۔ اور وہاں جب نیاگرہ فالز میں درجہ حرارت اتنا گر جائے کہ وہاں ایک موٹی برف کی تہہ ہی جم جائے جسے "Frozen Falls" کا نام دیا جاتا ہے، اِس موقع میں بھی ہزاروں سیّاح اِس منظر کشی سے محظوظ ہونے کے لیے آنے سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن یاد رہے اس برف کی موٹی جمی تہہ کے نیچے سے پانی پھر بھی گرتا ہی رہتا ہے۔

کبھی سرد موسم میں خاص موقع پر نیاگرہ فال "Ice Bridge Base" بن جاتا ہے۔ یہ اِس وقت ہوتا ہے جب اوپر سے برف کے ٹکڑے ٹوٹ کر اور آکر نیاگرہ فال کے گرد جمع ہوجاتے ہیں۔ اِس طرح یہ پھر جم کر ایک بڑا "Mass" بن جاتا ہے اور ایک گلیشئر کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔

نیاگرہ پارکس کے Visits کے لیے ایک "Guest Services" بھی ہے۔ جو پیر اور جمعۃ المبارک کو 9بجے سے شام 4بجے (Eastern Time) مہیا کی جاتی ہے۔ جہاں سے ہر طرح کی معلومات لی جاسکتی ہیں۔ (جاری ہے)

