  میٹرو کیش اینڈ کیری کیلئے ”بیسٹ پلیس ٹو ورک“ ایوارڈ

کراچی(پ ر)میٹرو کیش اینڈ کیری پاکستان کو بیرونی آذادنہ سروے باڈی Engage Consulting,اور ایچ آر پریکٹیشنرز کی پروفیشنل ایسوسی ایشن،پاکستان سوسائٹی آف ہیومین ریسورسز اینڈ مینجمنٹ (PSHRM),کی جانب سے کراچی میں منعقدہ ایک تقریب میں‘Best Place to Work & Best in Retail’ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔یہ دوسری مرتبہ ہے کہ میٹرو کیش اینڈ کیری کو ایک سروے کے ذریعے کام کرنے کی بہترین جگہ کے معتبر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے،اس سروے کے مطالعے کا مقصد ملازمین کی توقعات،ترغیبات،مشغولیت اور رجحانات کو اجاگر کرنا ہے۔اس سروے میں مجموعی طور پر55کمپنیاں شامل تھیں جس میں سے 25فیصد اسکورنگ والی ٹاپ کمپنیوں کو‘Best Place to Work’کے ایوارڈ سے نوازا گیا جس میں میٹرو کیش اینڈ کیری بھی شامل ہے۔

