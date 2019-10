وزیر اعظم سے ڈاکٹر عشرت حسین کی ملاقات، معیشت پر اپنی مشہور کتاب کا سکینڈ ایڈیشن پیش کیا وزیر اعظم سے ڈاکٹر عشرت حسین کی ملاقات، معیشت پر اپنی مشہور کتاب کا ...

اسلام آباد (این این آئی)وزیرِ اعظم عمران خان سے مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات و کفایت شعاری ڈاکٹر عشرت حسین نے وزیرِ اعظم آفس میں ملاقات کی ڈاکٹر عشرت حسین نے وزیراعظم کو پاکستانی معیشت پر اپنی مشہور کتاب Pakistan: The Economy of an Elitist State))کا سیکنڈ ایڈیشن پیش کیا۔وزیرِ اعظم نے ڈاکٹر عشرت حسین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انکی کاوش ملکی معیشت کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔

