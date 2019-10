”کل مولانا فضل الرحمان کے گھر پشاوری تکے کھانے آجائیں “احسن اقبال نے نجم سیٹھی کو سوال اٹھانے پر کھانے کی پیشکش کر کے واضح جواب دے دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ ن کے جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے بیرون ملک جانے سے متعلق سوال پر اپنی پوزیشن واضح کر دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر معروف اینکر پرسن نجم سیٹھی نے سوال اٹھا یا کیا خواجہ آصف اور احسن اقبال آج رات کو بیرون ملک جا رہے ہیں ؟۔

سینئر صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ کل مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پشاوری تکے کھانے آجائیں ،جناب لگتاہے کہ آپ کی چڑیا چھٹیوں پر ہے کیونکہ آپ کی خبر غلط نہیں ہوتی ،میں پاکستان میں ہی ہوں ۔

Pl join us tomorrow for famous Peahawari tikkas at Moulana Fazal ur Rahman residence in Peshawar. Janab it seems chirya is on leave because you never give wrong news. I am very much in Pakistan Sir. https://t.co/W6hcFQVOzp